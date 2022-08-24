Türkiye Gazetesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullanarak gelişmeyi duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli geçtiğimiz haftalarda rekore imza atmıştı. Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023'den itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

22 ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı! 3 yıllık sipariş alındı: 720 yerli SİHA şimdiden satıldı Tüm dünyanın gözü Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın üzerinde… Öyle ki her geçen gün Baykar yeni tekliflerle karşılaşıyor ve değerlendiriyor. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 22 ülkeyle TB2 SİHA ihracatı konusunda anlaştıklarını duyurdu. Haluk Bayraktar'ın son açıklaması gündeme damga vurdu...

Haluk Bayraktar'ın röportajı Ukrayna'nın gündemine oturdu: 'Direnişin sembolü haline geldi' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus güçlerine karşı aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 muharebe dronlarını üreten Baykar Savunma’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar Ukrayna basınında…Ukrayna ordusunun SİHA’ları başarıyla kullandığını belirten Bayraktar, şirketin ürettiği insansız hava araçlarının Ukrayna'daki durumunu yakından takip ettiğini söyledi.