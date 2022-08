Türkiye Gazetesi

2000'li yıllarda popüler hale gelen geniş tuş takımıyla nam salan Blackberry telefonların hikayesi film oluyor. E-postaları cevaplamak gibi o dönemlerde diğer cep telefonları ile yapılamayan işlemler Blackberr'nin yükselişini sağlamıştı. Ayrıca BBM (Blackberry Messenger) da anlık mesajlaşmada devrim niteliğinde bir yerleşik uygulamaydı ve milyonlarca Blackberry kullanıcı tarafından tercih ediliyordu.

Engadget sitesinin haberine göre, o dönemlerde Research in Motion adını taşıyan üretici şirketin yükseliş ve düşüş hikayesi filmle anlatılacak. Şirketin hikayesi 'BlackBerry' adıyla sinemada gösterilecek ve filmin yönetmen koltuğunda ise Operation Avalanche filmiyle tanınan Matt Johnson yer alacak. Blackberry filminin senaryosunun Jacquie McNish ve Sean Silcoff'ın yazdığı 'Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry' isimli kitaptan uyarlanacağı ortaya çıktı. Kitap 2015'te yayınlandığından, film muhtemelen sonraki yıllarda markayı canlandırmak için yapılan tüm başarısız girişimleri içermeyecek.

Bununla birlikte, filmin oyuncuları da açıklanmaya başladı; başrolde Jay Baruchel ve Glenn Howerton yer alacak iken iki usta oyuncunun Blackberr'yi üreten şirketin kurucuları ve eş CEO’ları Mike Lazaridis ve Jim Balsillie’i canlandırması bekleniyor.

2019'da teknoloji üreticisi TCL, yeni BlackBerry telefonlar üretti ancak yalnızca bir yıl sonra cihazların satışını durdurdu. OnwardMobility de 2021'de Kuzey Amerika ve Avrupa için fiziksel klavyeli bir 5G BlackBerry akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Ancak sonunda, bu planlar asla gerçekleşmedi. OnwardMobility'nin BlackBerry adını kullanma lisansını kaybettiği ve bu yıl Şubat ayında şirketi kapattığı bildirildi.

