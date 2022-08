Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtım tarihi açıklanırken geri sayım da başladı. Uzun zamandır Apple'ın tanıtım etkinliğinin 13 Eylül Salı günü olacağı ileri sürülüyordu. Apple ve teknoloji dünyasına ilişkin yaptığı sızıntı bilgilerle tanınan pek çok analist 13 Eylül tarihinin geç bir tarih olacağı üzerinde durmaya başlamıştı. Son haftalarda önce 6 Eylül Salı ardından da 7 Eylül Çarşamba günleri Apple'ın tanıtım etkinliğini gerçekleştireceği gün olarak iddia edildi. Nihayet Apple, resmi bir açıklama yaparak tanıtım tarihinin 7 Eylül Çarşamba olduğunu duyurdu.

Teknoloji devi Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, 'Far Out' isimli tanıtım etkinliği Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Tanıtım etkinliğinde iPhone 14 / 14 Plus (ya da Max), 14 Pro, 14 Pro Max telefon modelleri tanıtılacak. Ayrıca yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro da tanıtılması beklenen ürünler arasında.

IPHONE 14 SATIŞLARI REKOR KIRABİLİR

iPhone 14 serisi tanıtımdan 10 gün sonra piyasaya sürülecek. Böylece Apple, 2022'nin üçüncü çeyreği bitmeden iPhone 14 satışlarıyla daha büyük kâr elde etmeyi planlıyor. Teknoloji analistlerinin ilk başta 13 Eylül'e işaret edip ardından 6 veya 7 Eylül tarihleri üzerinde durmasının da en büyük sebebi buydu. Zira tanıtım 13 Eylül'de gerçekleşirse önemli yükseltmelerle gelen iPhone 14'lerin satışı 23 Eylül'de başlayacaktı ve bu da üçüncü çeyrek bitmeden kârını rekor seviyelere çıkarmak isteyen Apple için iyi bir seçenek olmazdı. Bu nedenle son birkaç haftadır sızıntı kaynakları ve teknoloji analistleri 6 veya 7 Eylül 2022'de tanıtım etkinliğinin gerçekleşeceğini ileri sürüyordu.

iPhone 14'ün Pro modellerinin 48 megapiksellik arka kamera sensörleri, çentiksiz ekran tasarımı ve A16 Bionic çip ile geleceği söyleniyor. Bu da Apple için gerçekten önemli yükseltmeler anlamına geliyor. Çünkü şu anda örneğin iPhone 13'ün arka kamera sensörleri 12 megapiksel.

Apple'ın piyasaya süreceği iPhone 14 serisinin beklenen fiyatları ise şu şekilde olacak;

iPhone 14 - 799 dolar iPhone 14 Max - 899 dolar iPhone 14 Pro - 1099 dolar iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

