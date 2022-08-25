Türkiye Gazetesi

WhatsApp, grup sohbetleri için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Gruplarda anket oluşturmaya izin veren yeni bir özelliği duyurduktan sonra platform yeni ve küçük bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp iOS beta test kullanıcılarına gönderilen 22.18.0.72 güncellemesinde yeni bir özellik keşfedildi. Facebook ve Instagram’ı da bünyesinde barındıran Meta’ya ait WhatsApp’ın grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğraflarını göstermeye başlayacağı ortaya çıktı.

WABetaInfo sitesi söz konusu özelliği keşfettikten sonra bir ekran görüntüsü de aldı. Grup katılımcılarının sohbet ekranında isimlerinin yanında profil fotoğraflarını gösteren bu özellik beta test kullanıcılarına sunuluyor.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre, grup sohbetlerinde profil fotoğrafını gizlemenin ise bir yolu yok. Bununla birlikte, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı belli değil.

WhatsApp beklenen özelliği nihayet sundu! 40 yıllık dostlukları bile bitiriyordu... Artık saniyeler içinde geri alınabilecek Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik geliştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir ekran kaydına göre şirket, bir süredir konuşulan silinen mesajı geri alma butonunu bazı kullanıcılara sunmaya başladı. Peki, bir mesajı sildikten sonra geri alma özelliği nasıl çalışacak? İşte cevabı...

WhatsApp sıkı yönetim ilan etti: Yöneticilere tam yetki verildi WhatsApp uzun zamandır beklenen iki yeni özelliğini iOS (iPhone, iPad) ve Android cihazlarda test etmeye başladı. Bu özelliklerden biri ‘topluluk’ oluşturmakken, diğeri ise bir grup yöneticisinin gruptaki herhangi bir kişi tarafından gönderilen mesajı herkesten silme. Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, aylar önce topluluklar isimli yeni bir özellik başlatacağının ilk ipuçlarını verdi.