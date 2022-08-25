Türkiye Gazetesi

NBC News’in haberine göre NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak. Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir defa daha elde etmeyi amaçlıyor.

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor. SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

NASA 50 yıl sonra Ay’a gidiyor… İlk uçuşun tarihi açıklandı NASA, 1972 yılındaki son Apollo görevinden beri ilk defa Ay’a astronot yollayacak. 2025 yılında başlaması planlanan insanlı Ay görevi için yapılacak ilk uçuşun pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

NASA’dan ürkütücü video: Kara deliğin sesi yayınlandı Mayıs ayında yeni bir kara delik görüntüsü paylaşarak dünyanın gündeminde günlerce yer edinen NASA yine kara delikler ile gündemde. NASA, geçtiğimiz aylarda bir kara deliğin sesini kaydettiğini açıklamıştı. Nihayet uzay ajansı kaydın işlenmiş halini paylaştı.