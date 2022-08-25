Türkiye Gazetesi

Microsoft’un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle hakkında şok bir suçlama ortaya atıldı. Şirketin, dünya genelindeki neredeyse herkesin, 5 milyar insanın verilerini toplamak için makine öğrenimi algoritması geliştirdiği ileri sürüldü. Ayrıca Oracle’ın anlaşmalı şirketler aracılığıyla Proxy üzerinden topladığı da iddialar arasında.

İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi kıdemli üyesi Dr. Johnny Ryan ve üç temsilci, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde açılan davada, Oracle’ın milyarlarca insanın gizliliğini ihlal ettiğini iddia etti. Oracle’ın ‘Tüketici Kimlik Grafiği’ndeki 5 milyar insana ait gelir, ilgi alanı, e-posta, sağlık geçmişi, siyasi görüş, konum geçmişi, çevrim içi alışveriş ve banka hesap etkinlikleri gibi onlarca veriyi içeren dosyaları takip ettiği belirtildi. Ayrıca Oracle’ın reklam şirketlerini kullanarak, veri ve reklam şirketlerinin takip etmemeyi tercih ettiği kişisel verileri, bu veriler için proxy’ler oluşturarak elde etmeyi başardığı ileri sürüldü.

145 ülkede faaliyet gösteren Oracle hakkındaki şok suçlamaya göre, şirket, kişisel verileri toplamak, düzenlemek ve satmak için bir makine öğrenimi aracı geliştiriyor. Oracle’ın 5 milyar kişinin verilerine erişimi olduğu düşünüldüğünde suçlamanın önemi de artıyor.

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