Türkiye Gazetesi

Size ikiziniz kadar benzeyen kişiyle görünüşten daha fazla ortak noktanız olabilir. Paylaşılan genetik materyal, görünüşlerin yanı sıra benzer hayat tarzı seçimlerine yol açıyor gibi görünüyor. İlginç bulgu, Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle'in 1999'dan beri devam eden bir proje olan insan çiftleri portföyünde çalışan araştırmacıların analizine dayanıyor.

Hakemli bilimsel dergi Cell Reports'ta yayımlanan çalışmanın yazarları, birbirine benzeyen insanların görünümlerini, hayat tarzlarını ve genetik materyallerini karşılaştırdı. Benzer DNA'nın insanları görünüşleri kadar davranışlarıyla da birbirine bağlayabileceğini buldular.

DNA ANALİZİ YAPILDI

Yüz tanıma algoritmalarını kullanan araştırmacılar, benzer kişiler arasındaki özellikleri tespit etti. Daha sonra katılımcılardan kapsamlı bir biyometrik ve hayat tarzı anketi doldurmaları istendi ve tükürük DNA örnekleri topladılar. Bu veriler, benzer kişilerin genomları, epigenomları ve hatta mikrobiyomları arasındaki benzerliklerini karşılaştırmalarına ve bunların bileşiminin bir kişinin görünüşünü nasıl etkileyebileceğini görmelerine imkan sağladı.

Araştırmada kullanılan benzer yüzlerin portresi

Çalışma sonucunda benzer kişilerin benzer genotipleri paylaştığını ancak DNA metilasyonu ve mikrobiyomlarında farklılıklar sergilediğini tespit ettiler. İlginç bir şekilde, benzer genetik yapıya sahip kişilerin sigara içme ve eğitim konusunda da benzer alışkanlıklar sergilediğini buldular. Bu, bir kişinin DNA'sının görünüşte olduğu kadar davranışlarında da büyük bir rol oynadığını gösterebilir.

İspanya, Barselona'daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsünden kıdemli yazar Manel Esteller, “İnsan yüzünün yapısını potansiyel olarak etkileyen moleküler özelliklere benzersiz bir bakış açısı sağladık. Bu aynı belirleyicilerin, insanları oluşturan hem fiziksel hem de davranışsal niteliklerle ilişkili olduğunu öneriyoruz.” dedi.

Araştırmacı Esteller, bu multiomik tekniğin suç analizine ve tıbba katkıda bulunabileceğini söyledi. Esteller, “Bu sonuçların adli tıpta - DNA'dan suçlunun yüzünün yeniden oluşturulmasında - ve genetik tanıda hastanın yüzünün fotoğrafı size hangi genoma sahip olduğuna dair ipuçları verecektir.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

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