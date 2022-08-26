Türkiye Gazetesi

Uzaya gönderdiği internet uyduları ile dünyadaki abonelerine geniş bant internet hizmeti sağlayan SpaceX’in Starlink programı büyüyor. SpaceX, Dünya’nın yörüngesine yerleştirdiği uyduları ile internet hizmetinde yeni bir çağ başlatırken şimdi de yeni bir iş birliği yaparak hücresel ağ bağlantısında da uydu internetini kullanmak istiyor.

Telekomünikasyon şirketi T-Mobile’ın CEO’su Mike Sievert ve SpaceX CEO’su Elon Musk ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki şirket, ‘Uydudan Hücresele’ ismini verdikleri bir proje geliştirdiklerini ve altyapının geliştirilmeye çalışıldığını söyledi.

SpaceX’in gelecek yıl başlatacağı ‘Starlink V2’ ikinci nesil internet uyduları ile dünya çapındaki telefonların az çektiği bölgelerde bile bu sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Örneğin, uydular ABD’de T-Mobile’ın 5G ağıyla entegre olacak ve böylece ülkede telefon çekmeyen yer kalmayacak.

SpaceX ve T-Mobile ortaklığında geliştirilen projenin ilk aşamasında yüksek hızda internet hizmeti verilmeyecek. Elon Musk’ın açıklamasına göre, bağlantı hizmeti 2-4 Mbps arasında olacak. Bu da daha çok mesajlaşma ve sesli aramalar için kullanılabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, baz istasyonlarının bulunmadığı yahut telefonun çekmediği bölgelerde mobil veri üzerinden internet erişimi sağlanabilecek.

2023’TE BETA TESTLERİ BAŞLIYOR

SpaceX CEO’su Musk’ın açıklamasına göre, 5G ağı ile uyduları birbirine bağlayacak proje 2023’ün sonunda beta testleriyle hizmete sunulacak. 2024 yılında ise herkesin kullanımına açılabilecek.

Bu arada, Starlink V2 uydularının ABD’nin ardından tüm dünyanın kullanımına doğru yayılacağı aktarıldı. SpaceX’in diğer ülkelerdeki operatörlerle anlaşma yapması bekleniyor. Ayrıca Tesla otomobillerde de bu sistemin kullanılabileceği belirtildi. Acil ihtiyaç durumunda araç sahiplerine hizmet verecek.

Musk Twitter’daki açıklamasında "Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Starlink V2, dünya çapında ölü bölgeleri ortadan kaldırarak doğrudan cep telefonlarına iletecek" dedi.

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