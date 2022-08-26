Türkiye Gazetesi

Hep en son teknoloji ürünler kullanmak istediğini belirten Dalaly, arabasını elini göstererek açıyor, anahtar kullanmadan çalıştırıyor. Teknoloji tutkununun anahtar unutma gibi bir derdi de yok. Nereye giderse ev ve arabasının anahtarı üzerinde bulunuyor.

Fox 2 televizyonuna konuşan Dalaly, “Çip taktıktan sonra elimde oluşan şişlik indikten sonra evimin ön ve arka kapısını açabiliyordum. İnsanların telefonlarını elime alıp anında iletişim bilgilerimi aktarabiliyordum, bilgilerim, Covid aşı kartım hep elimdeki çipe yüklüydü. Ama neden orada dursun? Nasıl olsa başka bir elim daha var diyerek arabam için de bir çip taktırdım” dedi. Teknoloji tutkunu Amerikalı, “Çip mükemmel bir şey. Asla unutmazsın, asla kırılmaz, seni hayal kırıklığına uğratmaz” diye konuştu. Dalaly, çipleri doktorlara danışmadan taktırdı.

Çiplerin adet fiyatı 200-300 dolar. Bunların 100 dolara piercing dükkanlarında vücuda yerleştirilebileceğini belirten Dalaly, uygulamaları çiplere yerleştiren tüm programlama ve kodlamayı kendisinin yaptığını söyledi. Tesla çipiyle Tesla CEO'su Elon Musk'ın dikkatini çekmeyi ümit ettiğini dile getiren Dalaly, şimdi de göğsüne sağlıkla ilgili bilgiler verecek bir çip taktırmayı düşünüyor.

Joe Biden çip yasasını onayladı: Çin'den 'Soğuk Savaş' tepkisi ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin teknolojik üstünlüğünü Çin'e kaptıracağı korkusuyla yüksek teknoloji üretimi ve bilimsel araştırmalara 280 milyar dolar destek sağlayacak yasayı onayladı.

'Beynimdeki çipi çıkar' deyip doktora saldıran zanlı tutuklandı Elazığ'da bir doktoru silahla öldürmeye kalkan Serhan D, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şahıs, doktoru, beynine ABD tarafından yerleştirildiğini iddia ettiği çipi çıkarmadığı gerekçesiyle öldürmek istemişti.