Türkiye Gazetesi

Dünyada başarısı ile yankı uyandıran ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinde başarı elde etmesinde önemli unsurlardan biri olan İHA ve SİHA'ların Rusya'nın da radarına girdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketinin ürettiği SİHA’ları, sivilleri bombalayan Rusya Federasyonu’na tedarik etmenin mümkün olmadığını bir kere daha teyit etti.

"HAKSIZ AGRESİF VE MANTIKSIZ BİR SALDIRI"

Türk savunma sanayisinin gururu Bayraktar TB2 SİHA’ları hayata geçiren Haluk ve Selçuk Bayraktar, Ukrayna ve Ukrayna halkına verdikleri desteği bir kere daha teyit etti. BBC Russia’ya konuşan iki kardeş, Bayraktar TB2 SİHA’ları Rusya’ya satmayı düşünmediklerini bir kere daha vurguladı.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı geniş çaplı işgal saldırısını “haksız, agresif ve mantıksız bir saldırı” olarak nitelendirerek şirketinin ürettiği teknolojilerin Ukrayna’ya verdiği bağımsızlık savaşında büyük rol oynadığı için gurur duyduğunu kaydetti.

Rusya’ya SİHA satmayacaklarını belirten Bayraktar, “Önceliğimiz para değil. Para ve maddi kaynaklar hiçbir zaman hedefimiz değildi. Ukrayna ile dostluğumuz ve iş birliğimiz yıllarca devam ediyor. Ukrayna ile yaptığımız iş birliğine hiçbir şey gölge düşüremez. Bu yüzden ne kadar para teklif edilirse edilsin bu durumda Rusya’ya SİHA satmamız söz konusu değil.” dedi.

BAYKAR UKRAYNA’YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYOR

Savaşın başından bu yana şirketinin Ukrayna’ya her türlü destek verdiğini kaydeden Bayraktar, “Savaş başladığında gıda yardımı, bebek maması, hijyen malzemeleri olmak üzere on tır insani yardım gönderdik. Ukrayna yakın ilişki içinde olduğumuz bir ülke. Ukraynalıların acısını paylaşıyor, topraklarını savunmalarını ve kahramanca mücadelelerini takdir ediyoruz” dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'ya bir teklif daha! Baykar ile görüşmeye başladı Suudi Arabistan'ın Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji şehrinde farklı tipte insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi için Türk insansız hava aracı şirketi Baykar Teknoloji ile görüştüğü ileri sürüldü.

BAYKAR paylaştı Bayraktar TB3 SİHA'nın son hali ortaya çıktı! Yerli ve milli SİHA (silahlı insansız hava aracı) üreten Baykar, resmi Twitter hesabı üzerinden Bayraktar TB3 isimli yeni SİHA’nın görüntülerini paylaştı. Böylece tasarımı ve özellikleri de belli oldu.

Baykar'dan bir jest de Polonya'ya: Bayraktar TB2 almak için bağış toplamışlardı... Hediye edilecek Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı. Bu kapsamda Baykar'ın, TB2'yi ücretsiz bağışlayacağı öğrenildi.