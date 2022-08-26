Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “SİPER”in bu başarısını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Demir paylaşımında, “Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı. Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km’yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN TAARRUZUNA KARŞI KORUMA

SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde gerçekleştirildi. SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

YERLİ SİSTEMLERLE KATMANLI HAVA SAVUNMASI OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor.

SİPER ise bu katmanlı sistemde bütün bu sistemlerin ötesinde uzun menzile sahip olmasıyla öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülen SİPER Projesinde 2023 yılında teslimat hedefleniyor.

Türkiye'nin Kısa Menzilli Vurucu Gücü: BORA adrese teslim vuruyor! ROKETSAN tarafından üretilen yerli füze Bora, TSK'nın kısa menzilli taktik balistik füze ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. 2017 yılında hizmete giren Bora füzelerinin, ihracat versiyonu ise 'Kaan' olarak biliniyor. Daha uzun menzilli bir varyantı olan Bora-2 ise geliştirilme aşamasında.

Türkiye’de devrim niteliğinde hamle: Milli Muharip Uçak geleceğin ‘petrolü’ ile çalışacak TUSAŞ'ın geliştirmeye devam ettiği Milli Muharip Uçak (MMU) ve milli jet motorlu yakın hava destek uçağı Hürjet ile milli ağır sınıf taaruz helikopteri ATAK-2 için yerli pil üretilecek. ASPİLSAN’ın ürettiği lityum iyon bataryalar milli hava araçlarına güç verecek.