Türkiye Gazetesi

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki alışveriş merkezlerinde ve kafelerde müşterilerin hizmetine sunulan robot garsonlar, insanları işsiz bırakmaya başladı. Seul’deki birçok alışveriş merkezi ve kafede robot garsonlar birkaç yıldır kullanılıyor. Her türlü içeceği hazırlayabilen robotlar, iş gücünün pahalı olduğu Seul’de garsonların işini devralarak insanları işsiz bıraktı.

Mekanlarda 24 saat çalışarak tatil yapmayan, maaş istemeyen ve sigortaya ihtiyaç duymayan robotlar, hem işverenlerin hem de teknolojiye meraklı müşterilerin ilgisini çekiyor. Düşük elektrik masrafı sayesinde ekonomik olan robotlar, işverenlerin umudu olurken, çalışanların ise korkulu rüyası haline geliyor.

Kalfa robotlar fabrikada çalışacak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) fabrikada çalışan işçilere yapay zekâsı ile yardımcı olan kalfa robotlar geliştirildi.

Araştırmacılar ölü örümcekleri robotlara dönüştürdü: Zombi örümcekler yolda! Bilim insanları, ölü örümcekleri robota dönüştüren yeni tekniklerini sundu. Bu demek oluyor ki gelecekte ‘zombi örümcekler’ görebiliriz. İşte çalışmanın ayrıntıları…