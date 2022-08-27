Türkiye Gazetesi

TUSAŞ, TEKNOFEST KARADENİZ'de 360 derece uçuş deneyimi yaşatacak bir teknolojiye ilk kez standında yer verecek. Şirket, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST’te sergilediği Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü’nü ilk defa Samsun’da festival ziyaretçileri ile buluşturacağını duyurdu.

Deneyim alanları ve kariyer stantlarının yanında 'Geleceğin Yetenekleri Programı' kapsamında 'Gelişim Atölyeleri' etkinliği de gerçekleştirilecek. Minikleri de festivalde unutmayan şirket, her gün festivalin ana sahnesinde HÜRKUŞ ve GÖKBEY Müzikali’ni 4-7 yaş arası çocuklarla buluşturacak.

HÜRKUŞ, ANKA, GÖKBEY, AKSUNGUR...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY’in gösteri uçuşları ile nefesler kesilecek... Ayrıca MMU, HÜRJET, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve GÖKBEY platformlarını sergileyecek. 1/7 maketlerin yer alacağı stantta, ANKA ve AKSUNGUR’a el salla etkinliği de yer alacak. Stantta aynı zamanda uçuş deneyimi yaşatacak simülatör ve MMU’nun Sanal Gerçeklik simülatörü de yer alacak.

Staj programları, lisans bitirme projeleri programı, yüksek lisans ve doktora bilimsel araştırma programları, mühendis geliştirme programı, işe alım süreçlerimiz ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik yürütülen programlar hakkında ziyaretçilere bilgi sağlanacak olan bölümler de stantta yer alacak. 'Geleceğin Yetenekleri Programı' kapsamında 'Gelişim Atölyeleri' adıyla gerçekleşecek etkinlikte 'HÜRKUŞ 6-10' yaş aralığındaki ve 'HEZARFEN 11-14' yaş aralığındaki çocuklara robotik kodlama konusunda etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

HELİKOPTER TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

TEKNOFEST hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada “Havacılık, uzay ve teknoloji sevdalısı gençlerle bir defa daha buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Standımızda yer alacak olan deneyim alanları ile gençlerimizin havacılık hayallerine dokunacağız. 30 Ağustos tarihinde başlayacak olan TEKNOFEST’in bağımsız savunma sanayimizin inşasına devam ettiğimiz bu günlerde gençlerin teknolojiye olan tutkusu ve azmine büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bu yıl da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii sponsorluğunda gerçekleşen Helikopter Tasarım Yarışması ödülleri, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST‘te sahiplerini bulacak.

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