Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Blade V30 Vita ile özellikle gençlerin bir telefondan beklediği her şeyi sunduklarını belirten ZTE Türkiye Genel Müdürü Mr Liu Xinbo “Türkiye pazarında, Türkiye’de ürettiğimiz bir modelle ilk kez yer almanın heyecanını yaşıyoruz. Bu modelimiz ile genç yaşam tarzını ve güçlü bir performansı rekabetçi bir ﬁ yatla sunaca

ğız. ZTE’nin akıllı ve giyilebilir ürünleri ile bu topraklarda çok önemli bir marka olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. ZTE’nin telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinde dünya lideri olduğunu ve 1985 yılından bu yana 160’tan fazla ülkede tüketiciler için yenilikçi teknolojiler ve entegre çözümler sağlamaya kendini adamış bir marka

olduğunu dile getiren Mr Liu Xinbo “Tüm dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncüyüz. Bu anlamda Türkiye’ye de yabancı değiliz. 2005 yılından beri Türkiye’de çalışıyoruz ama şu ana kadar Türkiye’de esas olarak operatörlere odaklandık. Ancak artık Türkiye’de ürettiğimiz akıllı telefonlarla tüketici ile buluşmaya hazırız” dedi.

Blackberry telefonların hikayesi film oluyor Bir dönemin efsane telefon markası Blackberry, yükselme ve düşüş hikayesiye film oluyor. 2000'li yıllarda siyasetçilerden sanatçılara kadar milyonlarca kişinin kullandığı Blackberr'nin modelleri artık tarihe karışmış olsa da hikayesi merak ediliyor.