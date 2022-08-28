Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Festival kapsamında ziyaretçiler Refik Anadol “Makine Hatıraları: Uzay Sergisi”, bilim şovlar, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneliyle 6 gün boyunca tekno şova doyacak. Fuarda ayrıca BAYRAKTAR MİUS Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU görücüye çıkarken, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefesleri kesecek. TEKNOFEST Konserleri kapsamında ünlü sanatçılar Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş da eğlenceli saatler yaşatacak. Öte yandan ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 7 milyon TL ödül verilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ programı açıklandı: TUSAŞ ilklere imza atacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl ilki Azerbaycan’da düzenlenen ve ikincisi ise Samsun’da düzenlenecek olan Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılacak. Şirketin, etkinlik programı açıklanırken, TUSAŞ'ın ilklere imza atacağı da ortaya çıkmış oldu.