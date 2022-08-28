Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İşe Google’da kendinizi aratarak başlayabilirsiniz. Böylece internetin hakkınızda ne bildiğini öğrenebilirsiniz. Ardından harekete geçebilirsiniz. İşte 7 madde de yapmanız gerekenler:

1- İlk olarak internette sizin hakkınızda ne kadar bilgi varsa bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. İsminizi Google’da aratın, ilk beş sayfada karşınıza çıkan sonuçları kontrol edin ve karşınıza nelerin çıkacağını görmek için isminizi telefon numaranız ya da ev adresiniz ile birlikte aratın.

2- Facebook ve Twitter gibi bazı platformların, size ait içeriklerin ve iletişim bilgilerinin arama motorlarında ortaya çıkmasına engel olan gizlilik ayarları seçeneği var. Bunları kontrol edin.

3- İnternet sitesinde verinizi kaldırmak isterseniz bunu internet sitesinin sahibinden talep edin. Birçok internet sitesi, iletişim bilgilerini “Bize Ulaşın” seçeneği altında sunmaktadır.

4 -Birçoğumuz gereğinden fazla paylaşım yapıyoruz. Dijital dünyadakilerin size dair ne bildiği konusunda endişeleriniz varsa işe eski Facebook gönderilerinizi, beğenmediğiniz Tweet’lerinizi ya da istemediğiniz fotoğraﬂ arı silmekten başlayın. Gizlilik sizin için önemli olduğu kadar arkadaşlarınız ve aileniz için de önemlidir, bu yüzden bu kişilerle beraber çekildiğiniz fotoğraﬂ arı da silin.

5- Kendinize dönük birkaç temizlik yaptıktan sonra sıra arama sonuçlarından kişisel bilgileri kaldırmak için Google’ın sunduğu yeni aracı https://support.google.com/websearch/answer/9673730 kullanmaya geliyor. Şu an Bing sadece rıza dışı paylaşılan görüntülerin ya da çalışmayan bağlantılar ile eski içeriklerin kaldırılmasına imkân tanıyor. AB içerisinde ikamet ediyorsanız Google’ın Unutulma Hakkı formunu ve Bing’in Arama Engelleme Talebi’ni kullanın.

6- Tüm bu zorlukların üstünden geldiğinize göre sıra geleceği planlamaya geldi. Belki hâlâ Instagram, LinkedIn ya da diğer herhangi bir sosyal medya platformunu kullanmak istiyorsunuz. Bu gayet normal. Ancak biraz daha çaba göstererek gizlilik tercihlerinizi gözden geçirin, gönderilerinizi kimin görebileceğini akıllıca seçin ve daha sonrasında pişman olabileceğiniz gereksiz içerikleri paylaşmaktan kaçının.

7- Bir VPN aracı kullanın. Bu ekstra koruma kalkanı ile bağlantınız şifreli olurken konumuz ise gizli kalacaktır. Her şeyden önce bu, bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilerinize ulaşmasını engellemeye yardımcı olur.

Siber kahramanlar burada yetişiyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin siber güvenlik alanında eğitim veren bir okulu tercih etmesi, bu alanda gelecekte ülkemizin yetkinliklerini de artıracak” dedi.