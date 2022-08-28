Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’den de 21 oyun şirketinin yer aldığı fuara; 53 ülkeden 1.100 şirket katıldı. Bu tür organizasyonlarda ulusal girişimleri uluslararası şirketlerle bir araya getirerek iş birliğini kuvvetlendirdiklerini belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman “GamesUp projemizle İstanbul’daki en büyük kuluçka merkezini faaliyete geçirdik. Burada e-Spor ve oyun teknolojileri alanında girişimcilerimize; mentorlük vererek, ihracat yapabilecek büyümeyi sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Globalleşmeyi önemsiyoruz ve bu doğrultuda girişimcilerimiz ile destek verdiğimiz şirketleri, bu tür kapsamlı organizasyonlarda bir araya getirmeye devam edeceğiz ve Türkiye’de daha fazla başarılı oyun şirketi ve unicorn’ları dünya sahnesine çıkaracağız” dedi.

Oyun sektörüne 100 bin dolar destek Devlet dijital çağın gerçeği olan oyun sektörü için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı oyun geliştirmek isteyenlere yazılım ve personel için 100 bin, yurt dışına satmak isteyenlere de komisyon masrafları için 100 bin dolara varan destek sağlıyor. İşte bütün detaylar...