Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Meross’un hayatı kolaylaştıran akıllı ev ürünleri, artık Bilkom güvencesiyle tüketiciye ulaşacak. Meross’un ürün portföyünde akıllı ampul ve ortam aydınlatma ürünlerinin yanı sıra enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlayan akıllı priz ve duvar anahtarı gibi ürünler yer alıyor. Bunlara ek olarak akıllı termostat, hava temizleyici, garaj kapısı açıcısı gibi ev ekosistemine dair farklı kategorilerdeki ürünler Meross’un ürün portföyünde dikkat çekiyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan Meross uygulamasından yönetilebilen cihazlar, Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa ve SmartThings ile de yönetilebiliyor.

Akıllı evleri siber saldırıdan koruyun Akıllı saatler, sesli asistanlar, kahve makineleri, çamaşır makineleri, oyuncaklardan mutfak tezgâhındaki tost makinesine kadar pek çok alanda kullanılan IoT teknolojisi (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti), âdeta günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.