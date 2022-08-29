Türkiye Gazetesi

1960’lı yıllarda ABD ile Rusya (Sovyetler Birliği) arasındaki uzay yarışında ABD’yi bir adım öne çıkaran Ay, yeniden gündemde. NASA, yaklaşık 50 yıl sonra Artemis programını başlatarak Ay’a dönüyor. 1960’lı yıllarda 1975’e kadar devam eden Apollo programıyla NASA, ilk defa Ay yüzeyine astronotlarını ulaştırmıştı.

NASA, 10 yıldır Artemis isimli yeni bir Ay görevleri üzerinde çalışıyor. Artemis, Apollo’nun devamı niteliğinde olacak ve Apollo ilk defa insanları Ay’a gözlem yapmaları ve örnek almaları için taşırken, Artemis daha uzun soluklu bir Ay programı olarak tasarlandı. Artemis ile NASA’nın amacı, Ay turizmini başlatmak ve insanların Ay’da yaşayabileceği bir ortam oluşturmak.

NASA ARTEMİS İÇİN DÜĞMEYE BASIYOR

Uzay ajansı, Space Launch System (SLS / Uzay Fırlatma Sistemi) isimli uzay aracını ve Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine gönderecek. Fırlatmanın, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezinden 29 Ağustos Pazartesi (bugün) günü TSİ 15.33’te başlatılması planlanıyor.

Ay'da koloni kurmak için çalışan astronotları tasvir eden bir çizim (NASA)

SLS roketi, NASA’nın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü uzay aracı olarak tanımlanıyor. Her şey planlandığı gibi ilerlerse Orion kapsülü, Ay ve çevresinde 42 günlük turunun ardından 10 Ekim’de San Diego açıklarındaki Büyük Okyanus’a iniş yapacak. Böylece ilk Artemis görevi tamamlanacak.

Bugün başlaması planlanan Artemis 1 görevinin amacı aslında insanlı ilk Artemis misyonu olan Artemis 2 öncesinde gözlem yapmak ve insanlı görevlerin sorunsuz şekilde ilerlemesine yardımcı olmak.

Bununla birlikte, NASA bilim insanları Artemis programının ilerleyen aşamalarında Ay’da bir üs kurmayı hedeflerini söyledi. Ayrıca Ay’a başarılı şekilde insan gönderilirse bunun Mars’a insanları gönderebilmenin de önünü açacağı ifade ediliyor.

Bu arada NASA, SLS roketi ve Orion kapsülü için toplamda 40 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

NASA Ay görevini başlatıyor: Fırlatma için geri sayım ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni nesil mega roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyor. 50 yıl önce Ay’a astronotlarını gönderen NASA, geçmişteki şöhretini yeniden kazanmak istiyor.

NASA 50 yıl sonra Ay’a gidiyor… İlk uçuşun tarihi açıklandı NASA, 1972 yılındaki son Apollo görevinden beri ilk defa Ay’a astronot yollayacak. 2025 yılında başlaması planlanan insanlı Ay görevi için yapılacak ilk uçuşun pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.