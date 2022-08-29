Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı. Konferansta konuşan Musk, "Kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir" dedi. Açıklamasının devamında ise "Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir" ifadelerini kullandı.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın “Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğal gaz kullanılmaya devam edilmeli” sözleri tüm dünyada yankı uyandırdı.

Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, “Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi.

Elon Musk'ın hayaliydi... Türkiye'de hyperloop çalışmaları başladı: İstanbul - Ankara arası 17 dakikaya inecek Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD'de geliştirmeye çalıştığı hyperloop ulaşım projesi Türkiye'de de ilgi görüyor. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), sağladığı altyapıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime yönelik çözümler üretmesine imkan sunuyor. Son olarak düzenlenen hyperloop yarışmasında dikkat çeken projeler tanıtıldı. Bunlardan biri de İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşım mesafesini 17 dakikaya indirebilecek proje...

Elon Musk duyurdu: ‘Telefon çekmiyor’ derdine son! Telefonlar uyduya bağlanacak ​T-Mobile telekomünikasyon şirketinin CEO’su Mike Sievert ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ‘Uydudan Hücresele’ ismini verdikleri yeni bir uydu – internet projesini duyurdu. Musk’ın ifadelerine göre artık ‘telefon çekmiyor’ sorunu olmayacak.