Türkiye Gazetesi

Starlink ile uçaklara internet hizmeti vermeyi planlayan Elon Musk’ın kablosuz internet projesi, Kocaeli’de de uzun süredir kullanılıyor. Altyapı sebebiyle internet hizmeti alamayan bölgelere ulaşan Hipernet firması, geleneksel alt yapıdan bağımsız şekilde, antenler vasıtasıyla en kör noktalara bile internet götürüyor.

Birçok bölgede, internet altyapısının sağlanamaması sebebiyle, böyle bir çözüm ürettiklerini ifade eden sistemin kurucularından Şerafettin Yılmaz, “Özellikle pandemi sürecinde daha fazla gün yüzüne çıkan bu sıkıntıya hızlı ve kalıcı bir çözüm ürettik. Daha önce doğu illerimizde, İçişleri Bakanlığımızın, ASELSAN üzerinden yürüttüğü KGYS sistemlerinin, data taşıma operasyonunda kullandığımız AirFiber teknolojilerini, ev kullanıcılarının da edinebileceği maliyetlere çekerek, alternatif bir hizmet oluşturduk. Bölgemiz sakinleri artık aylarca kurumların kapılarını aşındırmak zorunda kalmadan, birkaç gün içinde stabil, ekonomik ve taahhütsüz bir şekilde hizmet almaya başlayabiliyorlar” dedi.

HIZDA SINIR YOK

Talep edilen ev veya işyerlerinin çatısına takılan anten sayesinde, 100 Mbps‘ye kadar hızlarda internet hizmeti verebildiklerini ifade eden Yılmaz, “Montaj, HipernetFiber firmasına ait teknik ekiplerin, 30-60 dakikalık bir çalışması ile tamamlanıyor. Böylece yıllardır internet hizmeti bekleyen talep sahiplerinin bekleyişi, kısa montaj sürecinden sonra son buluyor” diye konuştu.

AirFiber teknolojisi hakkında bilgi veren Şerafettin Yılmaz, “Kullandığımız AirFiber antenler sayesinde, fiber alt yapı ile aynı değerlerde kapasite taşıyabiliyoruz. Noktadan noktaya, noktadan çoklu noktaya taşıma yapabiliyoruz. Bu sayede de herhangi bir kazı işlemi ve herhangi bir altyapı çalışmasına gerek görmeden, yayın noktalarımızı gören her ev ve işyerine internet hizmeti sağlayabiliyoruz. Kullandığımız teknoloji bizi diğer şirketlerden ayırıyor. Eksik olduğumuz noktaları daha çabuk kapatabiliyoruz.

Sisteme dahil olan müşterilerimizden taahhüt almıyoruz, çünkü sistemimize güveniyoruz. Binasına altyapı olmadığı için bizden hizmet alan neredeyse tüm müşterimiz, altyapıları gelse de bizi bırakmıyorlar. Hizmet stabil, fiyatlar uygun, taahhüt yok ve en güzeli çağrı merkezi stresi yok. Tamamen kullanıcı dostu bir sistem. Yaşadıkları bu pozitif kullanıcı deneyimi sebebiyle de, tüm abonelerimiz hala abonemiz. Sistemimizde iptal oranı bu sebeple çok düşük” ifadelerini kullandı.

İnternette izinizi nasıl kaybettirirsiniz? Dijital dünyada bir defa bir şey paylaşıldığı zaman bunu kaldırmanın kesin bir yolu yok ancak bıraktığınız izlerin bir kısmını temizleyebilirsiniz.

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