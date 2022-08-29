Türkiye Gazetesi

Mark Zuckerberg, podcast sunucusu Joe Rogan’ın programına katıldı. Yaklaşık 3 saat süren programda sanal gerçeklik, FBI ve içerikler hakkında pek çok konu masaya yatırılırken Mark Zuckerberg yine açıklaması ile gündeme oturdu.

Instagram son dönemlerde insanların mental sağlığına zarar vermekle suçlanırken Meta’nın CEO’su ‘oldukça pozitif bir alan’ olduğunu söyledi. Mark Zuckerberg konuşmasında, “Ben Instagram’ın süper pozitif bir alan olduğunu düşünüyorum” dedi. Açıklamasının devamında ise Instagram’da olumlu şeylerin özümsenebileceğini belirterek, “Instagram’dan aldığımız dönütlerin aşırı olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Orada zaman geçirmek oldukça kolay.” şeklinde konuştu.

INSTAGRAM VERİLERİ AKSİNİ GÖSTERDİ

Veri mühendisi Francis Haugen, 2021 yılında çarpıcı raporlar yayımlamıştı. Instagram’ın insanların bedenleri ve hayat tarzlarını karşılaştırmaktan ibaret olduğunu ifade eden Haugen, özellikle genç kızların üzerinde platformun mental sağlık açısından olumsuz etkilere yol açtığını ileri sürmüştü. Hatta açıklamasında Zuckerberg’in istifa etmesi gerektiğini de belirtmişti. Haugen, ulaştığı verileri ABD Kongresi’ne de sunmuştu.

Bu arada, ABD’nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal’ın 2020’de şirket içi yazışmaları ele geçirerek elde ettiği verilere göre, Instagram’daki genç kızların yüzde 32’si bedenlerine ilişkin kötü düşüncelere sahip. Üstelik Instagram bu durumu daha da kötüleştiriyor. Ayrıca ABD’deki genç kullanıcıların yüzde 13’ünde intihar eğilimi olduğu da ortaya çıkmıştı.

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