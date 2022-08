Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, gezegendeki bilinen her türün genetik planlarını kaydetmek için yarışıyor. Bu çaba, Birleşmiş Milletler’in önümüzdeki on yıllarda tahminen bir milyon bitki ve hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmasının ardından başladı. Araştırmacı Joanna Harley “Bu kesinlikle acil. Bu gezegendeki türleri korumak gerçekten çok önemli. Her yerden bununla ilgili veriler bizimle paylaşılıyor” açıklamasında bulundu.

Dünya çapında yaklaşık 5 bin bilim insanı, Dünya BioGenom Projesi’nin bir parçası olarak çalışıyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde ise ekipler, gezegendeki 1,8 milyon bitki, hayvan, mantar ve tek hücreli ökaryot türünün DNA’sını dijitalleştirecek. 2022’nin sonunda da bilim adamları 3 bin genomu sıralamayı planlıyor. DNA ile ilgili çalışmaları sürdüren araştırmacıların insan refahına fayda sağlama, biyoçeşitliliği koruma ve ekosistemleri daha iyi anlama gibi hedefl eri bulunuyor. Dünya BioGenom Projesi altında çalışan bir gruba liderlik eden Mark Blaxter “Her şey birbirine bağlı. Bu bitkilerin, hayvanların ve mantarların bize verdiği hizmetlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar, İngiltere’deki araştırmacılar, ülkenin bilinen 70 bin türünün yaklaşık 400’ünün genetik planlarını kaydetti. Blaxter “Bir türe bakıp neslinin tehlikede olup olmadığını anlayabileceğiz ve onu devam ettirmek için ne yapacağımızı bileceğiz” şeklinde konuştu. Bilim insanları, DNA’nın çözülmesinin nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanları tek başına kurtarmayacağını, ancak daha fazla tür yok olma yolunda olduğu için faydalı olabileceğinin altını çiziyor.

