Türkiye Gazetesi

Apple'ın ilk iPhone üretim çalışmalarında mühürlenmiş bir iPhone modeli müzayede evinde satışa çıkarıldı. Açık artırmada kapalı kutu ilk iPhone modeli 35 bin dolardan alıcı buldu. 2001 yılında piyasaya çıkan ilk iPod da açık artırmaya çıkarıldı ve 25 bin dolara satıldı.

İlk iPhone - 2007

Bu iPhone, ana ekranında iTunes Store simgesi bulundurmadığı için, Haziran 2007'de piyasaya sürüldükten sonraki ilk birkaç ay içinde satılan orijinal iPhone modellerinin ilk partisi arasında sayıldı. iTunes Store uygulaması başlangıçta ‌iPhone‌'a dahil edilmedi ve birkaç ay sonra ‌iPhone‌ OS 1.1'in Eylül 2007'de piyasaya sürülmesiyle birlikte eklendi. ‌iPhone‌ kutu tasarımı daha sonra bu simgeyi eklemek üzere değiştirildi.

Bu arada 35 bin dolara satılan bu ilk iPhone modelinin durumuna ilişkin bir açıklama yok ancak mühürlü olduğu göz önüne alındığında yepyeni olması muhtemel görünüyor.

İLK APPLE-1 BİLGİSAYAR DA REKOR FİYATA SATILDI

Apple'ın ürettiği ilk bilgisayarlardan biri de rekor fiyattan alıcı bulmuştu. Açık artırmada satışa çıkarılan ve sadece 200 adet üretilen Apple-1 isimli bilgisayar yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı. Bununla birlikte, Apple-1’in fiyatının bu kadar uçuk olmasını sağlayan ayrıntı ise, Apple’ın kurucu ortağı Stephen Wozniak tarafından elle lehimlenen bir devre kartına sahip olmasıydı.

Apple iPhone 14 tanıtım tarihini resmen açıkladı ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni ürünlerini ve yazılım güncellemelerini tanıtacağı etkinliğin tarihini resmen açıkladı. Meraklı bekleyiş de şimdilik tanıtım tarihi açısından son buldu.

Apple tehlikeli güvenlik açığını duyurdu: iPhone, Mac ve iPad kullanıcılarına acil güncelleme çağrısı ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilgisayar korsanlarının cihazlara erişmesine izin veren iPhone, iPad ve Mac'lerde bulunan bir güvenlik açığı konusunda tüm kullanıcılarını uyardı.