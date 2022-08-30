Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilki Azerbaycan'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun’da ziyaretçilere kapılarını açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birlikte başlayan etkinliğe binlerce kişi katılım gösterdi. Etkinlikte, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli silahlar, hava - kara ve deniz araçları büyük ilgi görüyor.

Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar KIZILELMA' ilk defa sergileniyor. TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yeni nesil insansız savaş uçağı Kızılelma'nın uçacağı tarihi de açıkladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kızılelma için müjdeyi verdi.

Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA ne zaman göklerde olacak?" sorusuna, "İnşallah 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı uçurmayı planlıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Bayraktar TB2'den anlamlı uçuş: Gökyüzüne ay yıldız çizdi Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma', TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan etkinlik ile birlikte Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk defa halkla buluşmaya başladı.