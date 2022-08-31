Türkiye Gazetesi

Instagram, hikayeler sekmesinin tasarımını değiştirmeye yönelik bir adım attı. Şu anda geliştirici beta programında sunulan yeni tasarıma göre, hikayeler çubuğu ekranın üst kısmında değil artık alt kısımda yer alacak. Bunun yanı sıra asıl önemli değişiklik ise ‘tümünü göster’ butonu. Artık Instagram’a girip ekranın üst kısmındaki hikayelere tıklayarak takip ettiklerinizin hikayelerine bakarken bir farklılık olacak.

‘Tümünü göster’ özelliğini bir örnekle açıklamak gerekirse; bir kişinin en fazla 3 hikayesini görebileceksiniz. 3 hikayeden sonra ekrana ‘tümünü göster’ seçeneği gelecek ve o kişinin son 24 saatte attığı diğer hikayelerini de görmek istiyorsanız bu butona tıklamanız gerekecek. ‘Tümünü göster’e tıklamazsanız Instagram algoritması bir sonraki kişinin hikayelerini aynı şekilde gösterecek.

INSTAGRAM'A HİKAYE ATMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

Bu özellik ile bir günde onlarca hikaye paylaşan, her yediğini, her gezdiği yeri paylaşan insanların hikayelerini görmek sınırlandırılmış olacak. Özellikle bir konserin neredeyse tamamını video olarak hikayede paylaşan, üst üste onlarca konser anından kesitler yayımlayan kişilerin sıkıcı ve hücresel veriyi sömüren paylaşımlarını görmekten de kurtulabiliriz.

‘Tümünü göster’ seçeneği içerik oluşturucular için ise ‘felaket’ olarak tanımlanıyor. Çünkü içerik oluşturucular yaptıkları paylaşımlardan, hikayelerden para kazanıyor. Ancak hikaye görüntülemenin sınırlandırılması daha doğrusu zorlaştırılması içerik oluşturucuların çok daha fazla düşünerek, sadece en gerekli hikayeleri paylaşmaya zorlayacak.

Bahsi geçen özellik henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Önümüzdeki haftalarda önce beta test kullanıcılarına ardından da tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yani şimdilik peş peşe birçok hikaye atabilirsiniz.

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