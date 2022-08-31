Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta, Truth Social platformunun CEO'su Devin Nunes, Google'ın uygulama mağazasına kabulü geciktirdiğini ve ne zaman kullanıma sunulabileceğiyle ilgili tüm bilgilerin ‘Google'a bağlı’ olduğunu öne sürdü. Uygulamayı, kullanılabilir hale getirmek için Google’ı ‘bu kadar uzun süre’ üzerine durmaya iten şeyin ne olduğunu bilmediğini de söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google ise, uygulamanın geliştiricileriyle görüştüklerini ve çeşitli sorunlar hakkında bilgilendirdiklerini ileri sürdü. Android işletim sisteminin de sahibi olan Google, uygulamaları fiziksel tehdit ve şiddete teşvik gibi içerikleri yasaklamasını gerektiren politika ihlalleri bakımından inceliyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Truth Social bu değişiklikleri yapabilirse ve tehlikeli içerikleri engellemeye yönelik politikalar oluşturabilirse uygulama mağazası Google Play Store'a girebilecek.

TWITTER'DAN YASAKLANMIŞTI

ABD’nin eski devlet başkanı ve milyarder iş insanı Donald Trump, 2021 Kongre Baskını olayından sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle YouTube, Facebook ve Twitter’dan engellenmişti. Trump, Twitter hesabının askıya alınmasının üzerine Twitter’a rakip bir platform kuracağını açıklamış ve ‘Truth Social’ isimli Twitter’a benzeyen bir sosyal medya platformu yaptırmıştı.

Kendini ‘özgür ses’ olarak gösteren Truth Social, ücretsiz bir sosyal medya uygulaması ve bazı popüler sosyal medya uygulamalarından daha fazla izin veren politikalara sahip. Şirket, bazı şiddet içerikli gönderilere uyarılar ekliyor ancak bunların platformda kalmalarına izin veriyor.

Truth Social, ilk olarak Şubat ayında bir iOS uygulaması olarak piyasaya sürüldü ve Apple platformlarında kullanılmaya devam ediyor. Mayıs ayına kadar uygulamaya erişmenin tek yolu buydu ancak şimdi Android telefonlardan erişilebilen bir web sürümü de var.

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