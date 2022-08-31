Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki yenilenmiş Allen Teleskop Dizisi ile uzayın derinliklerini inceleyen bilim insanları uzaylıları arıyordu. Araştırmacılar 9 Temmuz günü zayıf bir sinyal tespit edince oraya odaklandı. Ancak bu, uzaylılardan gelmiyordu. Kısa süre içinde Voyager 1 uzay aracının sinyali olduğu anlaşıldı. Böylece bu sinyal, insanlar tarafından oluşturulan en uzak cisimden gelen sinyal oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 5 Eylül 1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1, Neptün'ün yörüngesinin ötesine kadar ulaştı. Üstelik yolculuğu boyunca onlarca görüntü çekerek Dünya’ya yolladı. Voyager saatte 61 bin kilometreden fazla bir hızla bizden uzaklaşmaya devam ederek yıldızlararası uzaya doğru yol aldı ve şu anda Dünya'dan yaklaşık 23 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 150 katından daha fazla.

VOYAGER 1 VERİLERİNİ DE KAYDETTİ

Yıldızlararası uzayda yolculuk eden uzay aracı, NASA'nın derin uzaydaki uzay araçlarıyla irtibatı korumak için kullandığı ve Dünya'nın dört bir yanındaki bir dizi antenden oluşan, Derin Uzay Ağı'yla düzenli iletişimini ise sürdürüyor.

Allen Teleskop Dizisi'nin 42 anten çanağı da Voyager 1'den gelen sinyali tespit etti. Güneş'in anlık elektromanyetik etkisi dışında kalan ‘yıldızlararası ortamın’ özellikleri hakkında bilgi göndermeyi sürdüren uzay aracından gelen yaklaşık çeyrek saatlik veriyi de kaydetti.

James Webb Uzay Teleskobu göz kamaştırıcı Einstein halkasını görüntüledi Temmuz ayında, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk görüntülerin yayımlanmasından bu yana Webb haberlerinde Jüpiter'in muazzam ayrıntılı fotoğraflarından bilinen en uzak yıldıza kadar akıllara durgunluk veren uzay fotoğraflarını gördük. Ancak bu defa Webb Teleskobu çok başka bir görüntü yakaladı…

Uzayda yeni bir çağ başlıyor... NASA 50 yıl sonra Ay yolunda: İnsan kolonisi için üs kuracak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı Ay görevini bugün başlatacak. TSİ 15.33’te fırlatılacak SLS uzay aracı, Artemis programının ilk adımı olacak.