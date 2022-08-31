Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’da 30 Ağustos’ta başlayan ve coşkulu bir şekilde devam eden TEKNOFEST’in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı ANKA ile çekilen görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, söz konusu paylaşımında, “Samsun’da tüm hızlıyla devam eden TEKNOFEST’i bir de yerli ve milli İnsansız Hava Aracımız ANKA’nın gözünden izleyelim” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ın internet sitesindeki açıklamaya göre, 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi için Ekim 2013'de 10 uçaklık seri üretim sözleşmesi (ANKA-S) imzalandı. ANKA-S Projesi’nde çalışmalar başarı ile tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı 'ANKA'nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır. Hangardan çıktıktan sonra motoru da çalıştırılan ANKA, kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olmayı hedeflemektedir.

Selçuk Bayraktar açıkladı! AKINCI ve TB2 SİHA için 24 ülke sıraya girdi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 için şu ana kadar 24 ülkeden talep geldiğini belirtti.

Teröristlerin korkulu rüyası İHA SİHA ve İKU’da bir başarı daha: Rekor kırdılar İHA, SİHA ve İKU'lar bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek havada kalma rekoru kırdı. Teröristlerin korkulu rüyası olan insanız hava araçları terörden doğal afete birçok olaya müdahale etti.