Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde iPhone 14, iPhone 14 Max (ya da Plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modeli kullanıcıların karşısına çıkaracak. Bu yeni seride önceki iki seriden farklı olarak ‘Mini’ model iPhone ise yer almayacak.

Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre, bu yıl iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te daha büyük piksellere sahip yeni bir ultra geniş açılı lens bulunacak. Daha büyük sensörle gelecek olan bu telefonların kamerası bu sayede düşük ışıkta daha fazla detay yakalayabilecek. Bununla birlikte, teknoloji analistlerinin aylardır iddia ettiği bir diğer özellik ise 14 Pro ve 14 Pro Max’te 8K video imkanı sunacak 48 megapiksellik ana kameranın yer alacak olması. Apple tarafından resmi bir açıklama olmasa da 14 Pro modellerinin 48 megapiksel kamerayla geleceğine kesin gözle bakılıyor.

Ming-Chi Kuo, kamera tarafına getirilen yeni bileşenlerin maliyeti yüzde 70 kadar artırdığını da ileri sürerken, ultra geniş açı kamera bileşenlerinin Sony, Minebea, VCM, Largan ve LG Innotek tarafından tedarik edileceğini de belirtiyor.

IPHONE 14’TE UYDU İLETİŞİMİ

Bir diğer söylentiye göre ise iPhone 14 uydu iletişimi özelliğiyle piyasaya çıkacak. Uydu bağlantısı sayesinde iPhone 14 kullanıcılarının geleneksel telefon bağlantıları yerine uydu ağı üzerinden acil arama yapabileceği ve mesaj bırakabileceği ileri sürüldü.

Uydu iletişimi ile amaç telefonun az çektiği bölgelerde bile kullanıcıların telefonla iletişime geçmesini sağlamak. Ming-chi Kuo'ya göre Apple, bu özellik için donanım testlerini tamamladı bile. Ancak özelliğin çalışabilmesi için teknoloji devinin öncelikle operatörlerle görüşüp anlaşması gerekecek.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon şirketi T-Mobile ile milyarder Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX'in arasında da benzer bir anlaşma sağlandı. SpaceX, abonelerinin uydu interneti ile 5G bağlantısı yapabilmesini sağlayan bir proje üzerinde çalışıyor.

IPHONE 14 FİYATIYLA İLGİLİ SON İDDİA

Apple'ın yeni özelliklerden artan bileşen maliyetlerine kadar bu yılki ürün yelpazesinin başlangıç fiyatını artırmasını beklemek için pek çok neden var. Örneğin, bu yıl Mini model bulunmayacak ve bu da iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modelinin standart model olacağını gösteriyor. Mini modeller daha düşük fiyatlı bir seçenek sunuyordu. Ayrıca Pro modellerin 48 megapiksellik kamera ile gelecek olması gibi birçok donanım özelliği de fiyatı artıracağa benziyor.

Bununla birlikte, Apple'ın bu yıl 128 GB dahili depolama alanını rafa kaldırması da bekleniyor ve serinin en düşük depolama alanına sahip modelleri 256 GB’lık olacak. Ayrıca tüm modellerin 6 GB RAM ile geleceği de söyleniyor. Uydu iletişimi özelliği ve Pro modellerin çentikli tasarım yerine delikli tasarım ile çıkacağı söylentilerine bakacak olursak da yeni iPhone serisi daha pahalı olacak.

Analistler şimdiye kadar hep standart modelin yani iPhone 14’ün 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını, Max'in ise 899 dolardan satışa sunulacağını söylüyor. 14 Pro ve 14 Pro Max’in ise önceki serilerin aynı modellerinden 100 dolar daha pahalı olacağı ileri sürüldü. iPhone 14 Pro’nun 1.099 dolardan, iPhone 14 Pro Max’in ise 1,199 dolardan satışa çıkması beklenmekte. Ancak artış beklenenden daha küçük olabilir…

Piyasa istihbarat şirketi TrendForce, zorlu bir ekonomi ve azalan akıllı telefon pazarı ışığında Apple'ın daha küçük artış yapacağını ileri sürdü. TrendForce, serideki tüm modellerin şu fiyatlardan satışa sunulacağını ileri sürdü;

iPhone 14: 749 dolar

iPhone 14 Max: 849 dolar

iPhone 14 Pro: 1,049 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1,149 dolar

Dünden bugüne iPhone serüveni… İşte tüm iPhone’lar On beş yıl önce Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs ilk iPhone telefon modelini tanıttı. Jobs, telefon pazarında devrim niteliğinde kabul edilen iPhone’un yanı sıra dokunmatik kontrollere sahip geniş ekran iPod cihazını da tanıtmıştı. Ancak ilk tanıtımından bu yana iPhone en çok ön plana çıkan Apple ürünü kabul edildi.

İlk iPhone rekor bir fiyata satıldı Teknoloji devi Apple, 2007 yılında ilk iPhone modelini piyasaya sürdü. Kapalı kutu ilk iPhone ve iPod açık artırmada satışa çıkarıldı ve rekor bir fiyattan ikisi de alıcı buldu.