Türkiye Gazetesi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan HAVELSAN, burada, çalışmaları son aşamasına gelen insansız kara aracı 'Barkan'ı da sergiliyor. 500 kilogram civarında ağırlığa sahip ve üzerine uzaktan komutalı SARP silah sistemi entegre edilen Barkan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarına sahadaki desteğin artırılması amacıyla geliştirildi.

BARKAN ASKERİ BİRLİKLERE KATILACAK

Barkan, üzerinde bulunan haberleşme cihazlarıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunuyor. HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, Barkan'ın HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı, çok büyük bir projenin kritik bir bileşeni olduğunu söyledi.

Üzerinde çalıştıkları projenin, 'Dijital Birlikler Projesi' olduğunu belirten Özçelik, "Burada amacımız, geleceğin savaş sahasında dijital, insansız birlikler oluşturmak. Barkan, burada insansız kara aracı rolüyle önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Projenin öz kaynaklı bir AR-GE projesi olduğunu anlatan Özçelik, daha sonra Savunma Sanayii Başkanlığının yönlendirmesiyle yarışmaya girip bugünkü halini aldığına işaret etti.

Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti: "Barkan'ın keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve izleme, atış destek gibi konularda birçok özelliği mevcut. Aracımız kıtalara gönderildi, kullanıcıların birtakım geri bildirimleri alındı, ürün iyileştirilmesi alanında çalışmalar devam ediyor. Gerek tırmanma kabiliyetleri olsun, gerek hareket, gerek görev kabiliyetleri olsun, bunları üst seviyeye çıkaracak çalışmalar noktalanmak üzere. Daha sonra askeri birliklere dağıtımı olacak. 2023 yılı içinde silahlı kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Aracımız 4-5 kilometrede uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Bunun haricinde telefon çeken herhangi bir yerden kontrolü mevcut, kablolu olarak da kullanılabiliyor."

NATO'ya Türk yazılımı: HAVELSAN, deniz korsanlarına göz açtırmayacak Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi her geçen gün büyüyor ve katlanarak yeni iş birliklerine kapı aralıyor. Savunma sanayinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, geliştirdiği milli yazılımlar ile NATO'nun dikkatini çekti. Söz konusu yazılım, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak.

HAVELSAN, "dijital dönüşüm" iş birliğini duyurdu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etmek amacıyla kurulan yazılım ve sistem şirketi HAVELSAN yeni iş birliğini duyurdu. SOFTTECH iş birliğinde dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler geliştirecekler.