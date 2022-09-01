Türkiye Gazetesi

Okundu bilgisi olan sadece WhatsApp değil; Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, iMessage, Google Messenger, Telegram ve Signal dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, mesajınızın görüldüğüne dair bir tür bildirim sağlar. Yeni bir çalışma, okundu bilgilerinin gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar bu ruh sağlığı sorununu 'ulaşılabilirlik stresi' olarak adlandırdı.

Elsevier’in Telematics and Informatics dergisinde yayımlanan çalışma, ergenlerin dijital medya kullanımıyla ilişkili arkadaşlıklar içindeki stres duygularını araştırdı. Arizona Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, Belçika'da yaşları 13 ile 16 arasında değişen 51 ortaokul öğrencisiyle dokuz odak grup görüşmesi gerçekleştirdi.

OKUNDU BİLGİSİ STRESE YOL AÇIYOR

Araştırmaya katılan gençler, okundu bilgisinin kendileri üzerinde strese yol açtığını, cevap verme baskısı hissettiklerini ve çevrim içi ortamda (internette) sürekli olarak erişilebilir olmaları gerektiği baskısı oluşturduklarını bildirdi. Ayrıca katılımcılar, arkadaşlarının kendi mesajlarına hızlı bir şekilde cevap vermelerini de beklediklerini ve farklı bir uygulama aracılığıyla kendilerine mesaj göndererek cevap vermekte yavaş olan arkadaşlarını ‘stalklamaya’ (fark ettirmeden bir kişiyi sosyal medyada gözlemlemek) kadar gittiklerini bile aktardı.

Arizona Eyalet Üniversitesinden çalışmanın yazarı Joris Van Ouytsel, "Çalışmamız, birçok ergenin en az bir tür dijital stres yaşadığı sonucuna varıyor" dedi. Ouytsel, bu stresin sosyal medyadaki ‘beğeni sayısı’ ve ‘okundu bilgisi’ işlevleriyle daha da arttığını söyledi. Ayrıca sosyal medyanın arkadaşlıklar üzerinde etkisi olduğu da belirtildi.

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