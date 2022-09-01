Türkiye Gazetesi

ASELSAN, 'mini/nano İHA' çalışmaları kapsamında geliştirdiği 'çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını' TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi. Ürünlerini etkinlikte sergileyen ASELSAN'ın 'çırpan kanatlı mini İHA kanat çırpma mekanizması' ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Geliştirilmesi ve tasarlanması tümüyle ASELSAN imzasını taşıyan mekanizma, sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirildi. AR-GE aşamasındaki proje sonunda düşük fark edilebilirlik özelliğine sahip, çırpan kanatlı insansız hava araçlarıyla keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor.

NANO İHA'LAR ÜRÜNLEŞTİRİLECEK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bu yıl TEKNOFEST'in Karadeniz'in çeşitli illerinde yapılan yarışmalarla Samsun'daki finallere geldiğini söyledi. Yarışmaların bu yıl 16 ile yayıldığını, 600 binden fazla yarışmacının katılım sağladığını belirten Görgün, 40 alanda 92 yarışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Görgün, festivale inanılmaz bir ilgi olduğunu, her yaş kesiminden insanı alanda görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Okul öncesinden emeklilik çağındaki vatandaşlarımıza kadar ilgi çok fazla. Teknolojiye merak, sorulan sorular ve sorunun soruluş şeklinden ilgiyi çok net anlayabiliyorsunuz. Toplumumuzun savunma sanayisini, teknolojiyi, bütün gelişmeleri takip ettiğini ve böyle bir platformun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz." dedi.

Yarışma alanları, firma stantlarındaki aktivitelerle dolu dolu bir TEKNOFEST gerçekleştirildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN standında da 50 ürün sergilediklerini bildirdi.

Görgün, sağlık teknolojilerindeki ürünleri, insansız kara aracı Aslan gibi bir dizi teknolojiyi tanıttıklarını belirterek, ilk kez sergilenen ya da önceki fuarlarda ilgi odağı olan ürünlerle TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldıklarını ifade etti.

Nano İHA konusunda teori geliştirme ve ürünleştirme gayretleri olduğunu dile getiren Görgün, bu konuda geldikleri aşamayı da ortaya koyduklarını söyledi. Görgün, devamında şu şekilde konuştu: "Hedeflerimiz büyük. Spesifik olarak nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şu anda paylaşmayayım. Çünkü teorisinden başladığımız, ilk uygulamasını geliştirdiğimiz ve bunların bir kısmını sergilediğimiz ürünler. Bunlarla ilgili sensörleri ve bunun için oluşturduğumuz küçük platformları, ürettiğimiz tüm algılayıcı sistemleri bu boyuta sığdırabilecek çalışmalarla devam edeceğiz. Böyle olduğunda kullanım alanları çok farklılaşabilecek. ASELSAN'da sektör başkanlıklarımızın altındaki AR-GE merkezimizin dışında genel AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığımızın çalıştığı alanlardan bir tanesi."

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER HİZMETE BAŞLADI

Haluk Görgün, ASELSAN'ın Samsun'da yürüttüğü 'akıllı şehircilik' uygulamalarına ilişkin soruya karşılık, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu yönde çalıştıklarını, ASELSAN ve TEMSA iş birliğinde üretilen elektrikli otobüslerin şehirde kullanıldığını belirtti. Görgün, şunları kaydetti: "Otobüsler TEKNOFEST boyunca yoğun şekilde kullanılıyor. Hem halkın hem yerel yönetimin memnuniyetini arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bununla birlikte Samsun'da akıllı kavşak yönetimi, akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımız var, onları da zaman içinde devreye alıyor olacağız, trafik, kavşak yönetimi kısımları devrede. Bu anlamda Samsun'da bulunmak, bunları tecrübe etmek de bizim için kıymetli."

ASELSAN'a bir ödül de iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri için Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projesinin mimarlarından ASELSAN şirketine bir ödül de çevre faaliyetleri ve iklim değişikliğine karşı mücadelesi için verildi. ASELSAN'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleri, ABD merkezli The Stevie adlı kuruluş tarafından gümüş ödülle taçlandırıldı.

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