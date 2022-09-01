Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu yıl Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST KARADENİZ, tüm hızıyla devam ederken savunma sanayi şirketleri de ürünlerini ve yazılımlarını sergiliyor. Bu şirketlerden biri de Baykar... Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar ile adından söz ettiren Baykar, ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı açıklamada Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) hakkında son gelişmeleri aktardı. Bayraktar, 24 ülkeye satış yapmak üzere Bayraktar TB2 ihracatı için anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Bununla birlikte, Romanya Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, Romanya meclisinden KDV hariç yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki üç Bayraktar TB2 sisteminin satın alınmasını desteklemesini istedi. Geçtiğimiz ay meclise gönderilen bir taslağa göre Romanya, TB2 sistemlerine ilişkin lojistik, ekipman ve eğitimleri içeren bir destek paketi almayı da değerlendiriyor.

Selçuk Bayraktar dünya havacılık tarihine geçti! Bir ilke daha imzasını attı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, “Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı” dedi.

Selçuk Bayraktar açıkladı! AKINCI ve TB2 SİHA için 24 ülke sıraya girdi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 için şu ana kadar 24 ülkeden talep geldiğini belirtti.