Türkiye Gazetesi

Haluk Bayraktar, BAYKAR'ın da içinde olduğu bazı şirketlerin kamulaştırılacağına ilişkin iddiaları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevaplandırdı. Haluk Bayraktar, "BAYKAR tek 1 matkapla kurulmuş bir firma. Hayatımız freze torna tezgahlarında geçti. Yine bir freze tezgahıyla işe başlarız." dedi

"TEK BİR KURUŞ HİBE, KREDİ, NAKİT, DESTEK ALMADIK"

Bayraktar, "Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'ın paylaşımında, "Baykar yaklaşık 40 yıl önce bir matkapla kuruldu. Tek bir matkap... Bugüne kadar ne devletten ne bir bankadan tek bir kuruş kredi, hibe, nakit destek almadık. Yüksek teknolojilerimizin tamamını kazandığımızı bu alana yatırarak geliştirdik. Öz sermayemizle adım adım büyüdük..." ifadeleri yer aldı.

Rusya SİHA istedi, BAYKAR reddetti: Ne kadar para verirseniz verin... Türk savunma şirketi Baykar Teknoloji, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketinin ürettiği SİHA’ları, sivilleri bombalayan Rusya Federasyonu’na tedarik etmeyeceklerini söyleyerek, "Ne kadar para teklif edilirse edilsin bu durumda Rusya’ya SİHA satmamız söz konusu değil.” dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'ya bir teklif daha! Baykar ile görüşmeye başladı Suudi Arabistan'ın Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji şehrinde farklı tipte insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi için Türk insansız hava aracı şirketi Baykar Teknoloji ile görüştüğü ileri sürüldü.