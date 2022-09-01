Türkiye Gazetesi

Apple tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, WebKit hatası, bir web sitesinin cihazınızda kötü amaçlı kod çalıştırmasına izin vermiş olabilir. Teknoloji devi Apple, ‘bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir raporun farkında olduğunu’ belirtti. Şirketin 2018’de piyasaya sürdüğü işletim sisteminin yeni sürümü, Apple'ın yakın zamanda iOS 15'te kapattığı büyük bir güvenlik açığını ele alıyor.

Bu nedenle, iOS 12 işletim sistemi sürümü kullanan cihazlara yeni bir güncelleme gönderildi ve Apple mümkün olan en kısa sürede kullanıcıların bu güncellemeyi yüklemesi gerektiğini vurguladı. iPhone 5s, iPhone 6 model akıllı telefonların yanı sıra iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3 de güncelleme listesinde.

Eğer bu cihazlardan herhangi birini veya birkaçını kullanıyorsanız, tüm cihazlarda iOS 12.5.6 güncellemesini indirin. Bunun için, Ayarlar uygulamasını açıp ‘Genel’e ve ardından da ‘Yazılım Güncelleme’ye tıklayın.

Tanıtıma günler kala iPhone 14'ün tüm özellikleri ortaya çıktı: Fiyatta beklenmedik gelişme! ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü iPhone 14 serisini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaşırken 14 Pro modelinin kamera özelliklerine ve tüm modellerin fiyatlarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Dünden bugüne iPhone serüveni… İşte tüm iPhone’lar On beş yıl önce Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs ilk iPhone telefon modelini tanıttı. Jobs, telefon pazarında devrim niteliğinde kabul edilen iPhone’un yanı sıra dokunmatik kontrollere sahip geniş ekran iPod cihazını da tanıtmıştı. Ancak ilk tanıtımından bu yana iPhone en çok ön plana çıkan Apple ürünü kabul edildi.