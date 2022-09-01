Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi NVIDIA, bir SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyasında ABD hükümetinin, yapay zeka görevlerini hızlandırmak için tasarlanan mevcut (A100) ve gelecek (H100) GPU'larından (grafik işlemci birimleri) birini etkileyen yeni lisans gereksinimi hakkında şirkete bilgi verdiğini açıkladı. ABD’nin böyle bir karar almasındaki nedenin Rusya ve Çin’in askeri amaçlarla bu çipleri kullanma ihtimali olduğu düşünülüyor.

ABD’nin saygın gazetelerinden The New York Times'ın haberine göre çipler, yapay zeka ve makine öğrenimi, silah geliştirme ve gözetleme gibi çeşitli uygulamalar için kullanılıyor. ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, “Şu anda belirli politika değişikliklerini özetleme konumunda olmasak da, ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için teknolojiler, son kullanımlar ve son kullanıcılarla ilgili gerekli ek eylemleri uygulamak için kapsamlı bir yaklaşım izliyoruz.” dedi.

NVIDIA ENDİŞELİ, AMD RAHAT

NVIDIA lisans başvurusunda, kısıtlamanın H100 yongasının gelişimini tamamlama çalışmasını engelleyebileceğini kabul etti. Ürünlerini Rusya'da satmıyor ancak üçüncü mali çeyrek için Çinli şirketlere yaptığı satışlardan yaklaşık 400 milyon dolar kazanmayı bekliyordu. Bu, gelecekteki ürünlerin geliştirilmesi için kullanabileceği para. Çinli müşterileri alternatif teklifleri satın almayı reddederse veya hükümet en büyük müşterilerine lisans vermeyi reddederse, çip üreticisi tüm bu potansiyel satışları kaybedebilir.

Mikroçip üreten AMD şirketine gelince, bir sözcü Reuters'a yaptığı açıklamada, yeni lisans gerekliliğinin şirketin MI250 çiplerini Çin'e ihraç etmesini engelleyeceğini ancak bunun işi üzerinde büyük bir etkisi olmayacağına inandığını söyledi.

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