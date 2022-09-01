Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST KARADENİZ’in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yaparken, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. HÜRKUŞ’ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun’da kol kola kanat uçuşunda” ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca şunları söyledi: "Büyük Taarruz'un 100. yılında, Akıncı'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, Milli uçağımız HÜRKUŞ'ta, Milli Mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve Milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

Bayraktar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

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300 milyon dolar değerinde... Bayraktar TB2'ye bir ülke daha talip! Artık havacılıkta en büyük ihracatçı Baykar Savunma şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün son yıllarda yıllık olarak yüzde 15 büyüdüğünü vurgulayarak, Bayraktar TB2 SİHA'ya talebin gittikçe arttığını belirtti. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.