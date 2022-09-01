Türkiye Gazetesi

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Birliği’nin yürürlüğe sokmak istediği taslak teklif, kullanıcılara daha uzun pil ömrüne sahip telefon ve tabletlerin sunulmasına yönelik. Ayrıca cihazlar için beş yıl boyunca yedek parça sağlanması da gerekecek. En az 15 farklı bileşen parçasının kullanıma sunulmasının yanı sıra pil kapasitesinin yüzde 83'ünün altına düşmeden en az 500 tam şarjda kalması gerektiği bildirildi. Yani üreticilere daha uzun pil ömrüne sahip telefon ve tablet üretmeleri istenecek. Ancak şu an yasa teklifi taslak halinde.

Bununla birlikte, AB'de satılan telefonlara, çamaşır ve bulaşık makinelerindekilere benzer şekilde beklenen pil ömrünü ve cihazın düşmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğu gibi diğer özellikleri gösteren etiket eklenmesi gerekecek. Taslak düzenleme tabletleri ve cep telefonlarını kapsarken, donanımın daha onarılabilir ve geri dönüştürülebilir hale getirilmesiyle, bir cihazın üretimi ve kullanımı için gereken enerji tüketiminin üçte bir oranında azaltılacağı söyleniyor.

Bu arada, örneğin Apple, iPhone, iPad, iPod, Mac veya Apple TV sahiplerine, Apple'ın ürünü satış için en son dağıttığı tarihten itibaren en az beş yıl boyunca Apple Perakende Mağazaları ve Bağımsız Onarım Sağlayıcıları dahil olmak üzere Apple servis sağlayıcılarından servis ve parça hizmeti veriyor. Beş yıl sonra, iPhone'lar genellikle Apple tarafından ‘eski’ olarak sınıflandırılır ve Apple, parçaları varsa bu cihazlara servis vermeye devam edebilir. Yedi yıl sonra ise cihazlara artık donanım servisi yapılmaz.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ DE GÜNDEMDE

Yeni teklifler ayrıca yazılımı da kapsıyor ve üreticilerin, cihazların piyasadan ayrılmasından sonraki beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve üç yıl boyunca işlevsellik güncellemeleri sağlamasını şart koşuyor. Burada da bir örnek vermek gerekirse Apple, genellikle piyasaya sürüldükten sonra neredeyse on yıl boyunca iPhone'lara yazılım desteği sunuyor ancak Android telefon sahipleri genellikle yalnızca birkaç yıllık yazılım güncellemelerini alabiliyor. Bu nedenle AB düzenlemeleri yasallaşırsa, Android işletim sisteminin sahibi Google'ı büyük ölçüde etkilemesi muhtemel görünüyor.

Taslak teklifleri eleştiren akıllı telefon üreticileri, daha fazla parçanın kullanılabilir hale getirilmesinin aslında plastik tüketimini artırdığını ve kaynakların boşa harcanmasına neden olduğunu savunuyor. Ancak AB, sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamayan ürünlerin ‘piyasadan çıkacağı’ konusunda uyardı.

Bu arada AB, akıllı cihazların şarj cihazlarına ilişkin de bir düzenleme getirmek üzere. Apple'ın itirazına rağmen akıllı telefonların 2024 yılına kadar standart bir şarj cihazına, USB-C’ye geçmesi kararlaştırıldı. Apple ise cihazlarının büyük çoğunluğunda Lightning bağlantı noktası kullanıyor ama bunu değiştirmek zorunda kalacak.

iPhone telefonlara şarj ayarı: USB-C bir ülkede daha zorunlu olacak Avrupa Birliği’nin uzun süredir tartıştığı tek tip şarj cihazı ve bağlantı noktası zorunluluğu dünyanın öbür ucuna da örnek olmuşa benziyor. Güney Amerika ülkesi Brezilya’da iPhone telefonlar için USB-C şarj ve bağlantı cihazı zorunluluğu konuşuluyor.

Tüketicileri rahatlatacak uzlaşma sağlandı: Tek tip şarj cihazı zorunluluğu başlıyor Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde tek tip şarj aleti ve bağlantı noktasının zorunlu olması için kritik eşikten geçildi. AB kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme için uzlaştı.