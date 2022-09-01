Türkiye Gazetesi

Twitter kullanıcıları, yazım hataları gibi hataları düzeltmek için tweetlerini yayınladıktan sonra düzenleme olanağı talep ediyorlardı. Bu talepler, Twitter'ın kullanıcılara en çok istenen özelliği vermeden önce haber bültenleri gibi başka herhangi bir ürünü tanıtmayı tercih edeceği konusunda çevrimiçi şakalara yol açtı.

30 DAKİKA İÇİNDE DÜZENLENEBİLECEK

Twitter, bir blog yazısında, Twitter Blue için ayda 4,99 dolar ödeyen abonelerin, tweetlerini yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde "birkaç kez" düzenleyebileceklerini söyledi.

Meta Platform'un Facebook ve Instagram, Reddit ve Pinterest dahil olmak üzere neredeyse tüm diğer sosyal medya platformları, yıllardır kullanıcıların gönderileri düzenlemesine olanak tanıyan özellikler sunuyor.

San Francisco merkezli şirket, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan vazgeçmeye çalışan milyarder Elon Musk ile yasal bir kavgaya karıştı.

Nisan ayında, Musk'ın Twitter'da %9 hissesini açıkladığı gün, milyonlarca takipçisine bir düzenleme düğmesi isteyip istemediklerini soran bir anketi tweetledi. %70'den fazlası evet dedi.

Twitter ve gözlemcileri, tweet'lerin düzenlenmesine izin verilmesinin yanlış bilgilerin yayılması gibi zararlı etkilere yol açıp açmayacağını tartıştı.

Düzenlenen tweet'lerde, gönderinin en son ne zaman düzenlendiğini gösteren bir simge ve zaman damgası bulunur. Kullanıcılar, düzenleme geçmişini ve gönderinin önceki sürümlerini görüntülemek için düzenlenmiş bir tweetin etiketine tıklayabilecek.

Twitter, bir düzenleme düğmesinin sürümlerini denedi. Şirketin ücretli abonelik ürünü olan Twitter Blue aboneleri, şu anda tweet'leri bir dakikaya kadar tutan ve kullanıcıların tweet'i incelemesine ve gönderi yayınlanmadan önce "geri almasına" izin veren bir özelliğe erişebiliyor.Düzenleme düğmesinin sonunda tüm Twitter kullanıcıları için kullanılabilir olup olmayacağı sorulduğunda, bir sözcü, Twitter'ın özelliği "herkese getirirsek ne olabileceğini tahmin etmek" için test ettiğini söyledi.

Twitter, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' benzeri özelliği sundu: Sadece belirli kişilerin görebileceği tweetler Sosyal medya devi Twitter, bir süredir geliştirme aşamasında bulunan 'Circle' isimli yeni özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yaptıkları paylaşımları sadece kendi istedikleri kişilerin görebileceği şekilde ayarlayabilecek.

Donald Trump’ın ‘Twitter’ına Google’dan yasaklama Teknoloji devi Google, Donald Trump'ın ‘Truth Social’ adını taşıyan sosyal medya platformunu Android uygulama mağazasına halen kabul etmedi. Şirket, bunun kaynağı olarak da Truth Social’ı suçladı.

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