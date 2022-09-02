Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar’ın Bayraktar TB2 ihraç ettiği ülke sayısı 24’e çıktı, şirketin 2022 gelirlerinde ihracatın payı yüzde 98’e ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında açıklamalar yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, rekorların festivali TEKNOFEST’te birçok ürünü ilk kez sergilediklerini anlattı.

Bayraktar “TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu çok büyük bir olay. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu. Bayraktar Akıncı daha yeni envantere girdi, 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı, çok hızlı gidiyor” dedi.

Kızılelma’nın tamamen şirketin öz kaynaklarıyla geliştirildiğini, şirketin bugüne kadar yaptığı işlerde tek kuruş kredi kullanmadığını vurgulayan Bayraktar “Bugüne kadar 400’ün üzerinde Bayraktar TB2, 20 civarında Bayraktar Akıncı üretildi. Şu anda yıllık kapasitemiz Bayraktar TB2’de 200 adet. Önümüzdeki yıl Bayraktar TB2’den 500, Bayraktar Akıncı’dan 40 adet üretmeyi planlıyoruz. 2022 yılında satışlarımızın yüzde 98’i ihracattan oluşuyor. Bundan 13 yıl önce Türkiye parasını dahi vererek bu teknolojiyi satın alamıyordu. Şimdi bu teknolojiye sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri. Kızılelma Türkiye’yi bölgesinde büyük bir güç haline getirdi. Kızılelma buna yapay zekâ teknolojisiyle, hava kabiliyetiyle ülkemizi çok önemli bir lige taşıyacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, “Bir gün öncesinde, ‘Birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar’ demişken hemen Kemal Kılıçdaroğlu’nun buraya gelmesi ama bir taraftan da o taşların döşendiğini görmek, bu projeleri akamete uğratacak, yola mayın döşemek gibi hususları görmek bizler ve milletimiz adına üzücü. Millî teknoloji dalgasını topluma yaymak gayretlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

HÜRJET GÜN SAYIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’i 18 Mart 2023’teki ilk uçuşuna hazırlıyor. TEKNOFEST’te Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergileyen TUSAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST’in gençlere yönelik olduğunu, anları harekete geçirdiğini ifade

etti.

18 Mart 2023’e Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2’yi hazırladıklarını anlatan Kotil “18 Mart 2023e giden süreçte 205, 204, 203 gün diye geri sayım yapıyoruz. Hürjet’in içi giydiriliyor. Yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Atak-2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçak’ımız şu anda yapılıyor. O da 18 Mart 2023’te hangar çıkışını gerçekleştirecek. Gökbey’in gösteri uçuşu vardı, o manevralara helal olsun, çok göz doldurucu manevralar yaptı. Şu anda satışa hazır bir Gökbey’imiz var, seri üretimini yapıyoruz, jandarmaya teslim edeceğiz. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopteri olarak vereceğiz. Ne kadar pervaneli olsa da bir savaş uçağından farksız olan Hürkuş’umuz uçtu. Bir taraftan satışlarımız gerçekleşiyor. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor” dedi.

BÖCEK İHA HAVALANDI

ASELSAN, “mini/nano İHA” çalışmaları kapsamında geliştirdiği “çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını” TEKNOFEST KARADENİZ’de sergiledi. Geliştirilmesi ve tasarlanması tümüyle ASELSAN imzasını taşıyan mekanizma, sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirildi.

KENEVİRDEN YARA ÖRTÜSÜ

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezinde, Doç. Dr. Muhammet Uzun’un danışmanlığındaki 5 kişilik öğrenci ekibi, kenevir

yağının antibakteriyel özelliğinin yüksek olduğunu tespit etti. Bu yağdan üretilecek bezin yaraları daha hızlı iyileştireceğini düşünerek 3 boyutlu yazıcı yardımıyla yara örtüsü imal etti. Tekstil mühendisliği yüksek lisans öğrencisi İhsan Fatih Aktaş "Diğer yara örtülerinde yapışkanlık özelliği kazandırmak için kimyasal kullanılıyor. Bizimki doğal malzeme olduğu için direkt deriye yapışıyor ve direkt derinin şeklini alıyor, yara daha çabuk iyileşiyor" dedi.

YERE TEMAS ETMEYEN TREN

Ankara Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri tarafından geliştirilen Manyetik Tren Sistemleri Projesi sergileniyor. Proje kapsamında tren şeklindeki maketin tabanına, çok soğuduğunda süper iletken haline dönüşen şerit yerleştiriliyor. Yaklaşık eksi 200 derecede süper iletken haline dönüşen şerit, mıknatıslardan oluşan ray üzerine bırakılıyor. Şerit üzerine dökülen azot, tepkimeye girerek mıknatısı itiyor. Böylece tren maketi, birkaç santimetre yükseklikte ilerliyor. Sürtünmenin büyük oranda ortadan kalkmasıyla daha az enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Proje, Prof. Dr. Ali Gençer öncülüğünde devam ediyor.

YERLİ DRONE MOTORU

Atatürk Üniversitesinden mezun 6 mühendis, kurdukları girişim grubuyla yerli fırçasız motor üretti. Üniversite mezunu bir grup gencinin kurduğu HEKZATECH Girişim

Grubu tarafından üretilen yerli dron motoru prototipi ilk teste yüzde 86 verimliliğe ulaştı.

HEKZATECH Girişim Grubu Mühendislerinden Emre Uğurlu orettikleri fırçasız motorun daha önce Türkiye’de üretilmediğini ifade etti ve “Bu fırçasız motorların Asya ve Amerika kıtasında üretimi yapılıyor. Başta TEKNOFEST takımları olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Biz bu sektörde başta Türkiye’de olmak üzere dünyada öncü olmak üzere bu girişimi başlattık” dedi.

TEŞHİS ROBOTU

Pamukkale Üniversitesi Teknokent Müdürü İsmail Ovalı teşhis robotuyla sağlık sektöründe iş yükünün azaltılmasını amaçladıklarını söyledi. ELBİ ismi verilen robot, ön tanı yapıyor. Robota tanımlanan 20 sorunun cevabı tanımlanıyor, sorgulanıyor, ön tanı doktora iletiliyor. Muayene başlamadan doktor hasta hakkında bilgi sahibi oluyor. Öğrencilerin tasarladığı ön tanı robotu Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 3 bin verinin eşleştirilmesiyle oluşturulup yapay zekaya dönüştürüldü. Robot 3D printer ile üretildi ve maliyeti de düşük oldu. Robot doktorların zamanını daha verimli kullanmasını sağlayacak.

Tarihi uçuş kokpitten kayda alındı, Selçuk Bayraktar renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaştı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı’nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.

Haluk Bayraktar'dan Baykar'ın kamulaştırılma iddialarına cevap: Yine bir freze tezgahıyla işe başlarız Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, BAYKAR'ın da içinde olduğu bazı şirketlerin kamulaştırılacağını iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "BAYKAR tek 1 matkapla kurulmuş bir firma. Hayatımız freze torna tezgahlarında geçti." diyerek, gerektiğinde bir freze tezgahıyla işe yeniden başlayacaklarını söyledi.