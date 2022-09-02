Türkiye Gazetesi

The New York Times gazetesinin haberine göre, Twitter, 2017’de bir tweetin karakter sınırını 140 karakterden 280 karaktere çıkardığından beri ikinci defa platformun çalışma biçiminde büyük bir güncelleme yapıyor. Twitter yaptığı açıklamada, tweet düzenleme butonu getirerek kullanıcıların tweet atarken yaşadığı stresi hafifleteceklerini belirtti. Ancak tweet düzenleme butonu henüz tüm kullanıcılara sunulmayacak. Şu anda Twitter çalışanları tarafından test edilen bu özellik, ilk etapta yalnızca ücret ödeyen Twitter Blue abonelerine sunulacak.

Twitter, tweet düzenleme özelliğinin bu ay içinde Twitter Blue abonelerinin kullanımına açılacağını belirtti. Böylece bir tweet attıktan sonra tweet herkes tarafından görülmeden önce tweet düzenlenebilecek. Test ilk olarak tek bir ülkede başlayacak ve sosyal medya şirketi, özelliğin doğru kullanıldığından emin olduktan sonra yavaş yavaş diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunacağını açıkladı.

TWEET DÜZENLEME KÖTÜYE KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, bir tweetin atıldıktan sonra kötüye kullanılması konusunda da endişeler bulunuyor. Örneğin, bir kişi daha normal bir eleştiri tweeti attıktan sonra takipçileri tweetini retweet edecektir. Ancak tweet sahibi, tweetini düzenleyerek eleştirileri hakarete ya da yayın ihlaline çevirebilir ve retweet ederek ilk tweeti desteklediğini gösteren kişiler de bu oyunun bir parçası haline gelebilir. Ayrıca tweet düzenleme özelliği ile kötü amaçlı kişiler, dolandırıcı site bağlantılarını geniş bir kitleye ulaşan tweetlerine ekleyebilir. Bu arada, tweet düzenleme özelliği bir tweet atıldıktan sonraki 30 dakika içinde kullanılabilecek.

Twitter Blue ise şu anda yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor ve aylık abonelik fiyatı 5 dolar.

Milyonlarca Twitter kullancısının beklediği özelliği ücretli aboneler kullanacak Sosyal medya platformu Twitter, yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda ücretli aboneleri için düzenleme düğmesini başlatacağını açıkladı.

Twitter, Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' benzeri özelliği sundu: Sadece belirli kişilerin görebileceği tweetler Sosyal medya devi Twitter, bir süredir geliştirme aşamasında bulunan 'Circle' isimli yeni özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yaptıkları paylaşımları sadece kendi istedikleri kişilerin görebileceği şekilde ayarlayabilecek.