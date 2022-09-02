Türkiye Gazetesi

WhatsApp’a ilişkin son gelişmeleri aktaran WABetaInfo sitesinin elde ettiği bilgilere göre, WhatsApp Desktop beta’da yeni özelliği geliştirmeye başladı. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, WhatsApp’ın masaüstü (web) sürümünde rehber açıldığında ilk başta ‘siz’/‘you’ seçeneği yer alacak. Bu kişisel sohbete dokunarak kendi kendinize mesaj atabileceksiniz.

WhatsApp'ta kendi kendinize mesaj atabileceksiniz, bunun için rehbere tıkladığınızda 'siz' kısmına dokunmanız gerekecek (Foto: WABetaInfo)

Şu anda özellik masaüstü sürümünde görünse de WhatsApp’ın aynı özelliği Android ve iOS cihazlarda da geliştirmesi bekleniyor. Ayıca söz konusu kişisel sohbet, farklı cihazlarda da aynı şekilde görünecek.

Şimdilik kendi kendinize doğrudan mesaj atamazsınız. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve gelecekte bir tarihte test edilecek ve büyük ihtimalle tüm kullanıcılara sunulacak. Peki, WhatsApp’ta kendi kendinize mesaj göndermenin başka yöntemi var mı?

WHATSAPP’TA KENDİ KENDİNİZE MESAJ GÖNDERİN

Mevcut yöntemde WhatsApp üzerinden kendimize mesaj göndermek için dolaylı bir yöntem tercih etmemiz gerekiyor. Bunun için ise bir kişiye veya gruba doğrudan mesaj atmak için kullanılan 'wa.me' bağlantısını kullanmamız lazım. ‘wa.me//905XXXXXXXXX’ linkini tarayıcıda açtıktan sonra ‘Sohbete başla’ seçeneğine tıklayın.

Bir diğer yöntem ise grup kurmak. WhatsApp’ta yakın bir arkadaşınız ile anlaşarak önce bir grup kurun ardından da arkadaşınızı gruptan çıkarın ve artık grupta teksiniz. Yani tek başınıza kendi kendinize mesaj atabilirsiniz.

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