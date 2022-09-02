Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada her gün ortaya çıkan akımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok, Instagram'dan sonra bir akım da Twitter'ı salladı. Dünyaca ünlü markalar sosyal medya üzerinden ‘tek kelime’ akımı başlattı. Şirketlerden kurumlara birçok kişi akıma katıldı. Yapılan paylaşımlar hızla viral oldu.

TEK KELİMELİK TWEET AKIMI NASIL BAŞLADI?

Peki tek kelimelik tweet akımı nereden çıktı? Akımın nasıl başladığı ve neden başladığı net olarak bilinmiyor. Birkaç şirket ve kuruluş Twitter trendine dahil oldu ve tek kelimelik tweetler atmaya başladı.

TWİTTER TEK KELİME AKIMI NE?

Tek kelimelik tweet akımına katılan kullanıcıların paylaşımı akışı doldurdu. Kurumlar ve kişiler kendilerine dair açıklayıcı tek bir kelime paylaşıyor. Tek kelime tweet akıma katışanlar kendilerini en iyi anlatan kelimeyi tweet olarak atıyorlar.

'One Word Challenge' olarakta adlandırılan tek kelime akımına katılan birbirinden ünlü kişi ve kurumların paylaşımlarını sizler için derledik