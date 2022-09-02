Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 16 işletim sistemi sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanırken, iOS 10 ve iOS 11 sürümleriyle çalışan iPhone telefonlarda yolun sonu görünmeye başlıyor. Bu işletim sistemi sürümüyle çalışan telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak. Peki, iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemi ile çalışan modeller hangileri?

IPHONE 5 VE IPHONE 5C

WhatsApp’ın desteği sona erdireceği telefon modelleri iPhone 5 ve iPhone 5C. Bu telefonları kullanan kişiler 24 Ekim’den itibaren maalesef ki WhatsApp üzerinden iletişim kuramayacak. Yani ne mesaj alabilecek ne de bir mesaj gönderebilecek. Aynı şekilde WhatsApp’ta profil düzenleme, durum paylaşma imkanları da olmayacak. Bununla birlikte, iPhone 5s ve daha üst modellerde ise iOS 12 sürümü sayesinde WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek.

iPhone 5, 2012’de iPhone 5c ise 2013 yılında tanıtıldı ve piyasaya çıktı.

Bu arada, iPhone kullanıcılarının şu anda yüzde 89’u iOS 15 işletim sistemi sürümünü kullanıyor. Yalnızca yüzde 4’lük kesim iOS 13 veya daha eski sürümleri kullanmakta.

iPhone telefonunuzda yazılım güncellemesi yapmak için Ayarlar > Genel > Yazılım Yükseltme seçeneklerine sırasıyla tıklamanız gerekiyor.

Apple’dan kritik güncelleme: Eski model iPhone telefonlar tehlikede Apple, eski iPhone ve iPad cihazlarının kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede indirmeleri gereken bir iOS 12 güncellemesi gönderdi. Bu güncellemenin çok nadir bir güncelleme olduğu da belirtildi.

Tanıtıma günler kala iPhone 14'ün tüm özellikleri ortaya çıktı: Fiyatta beklenmedik gelişme! ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü iPhone 14 serisini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaşırken 14 Pro modelinin kamera özelliklerine ve tüm modellerin fiyatlarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.