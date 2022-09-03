Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Merkez Bankaları, saklama ve ödeme kurumlarıyla yaptığı yüksek profilli çalışmaları ile tanınan Londra merkezli blockchain temelli ödeme ve mutabakat sistemi sağlayıcısı şirketi SETL’ın tamamını satın alan Colendi, aldığı yatırımı da artırdı. Satın almayla birlikte büyümesini güçlenerek sürdüren Colendi, 100 milyon aktif finansal kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük finans teknoloji şirketlerinden ve bölgedeki sayılı unicorn’dan biri olmayı hedefliyor. Colendi, 2021 yılında Seri A yatırım turunda, 120 milyon dolar değerleme üzerinden 38 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 158 milyon dolara taşımıştı.

Seri A yatırım turunda, Re-Pie, Finberg, Startupfon Fund, Longbow Capital Partners, Thomas M. Fitzgerald, Mehmet Sepil, Hasan Aslanoba, Kamani Family Ofice Fund gibi üst düzey yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım almayı başaran Colendi, 2022’nin ikinci yarısında da Seri B Yatırım turuna başladı. İngiltere Eski Merkez Bankası Başkanı Sir David Walker’ın Başkanı olduğu, JP Morgan eski CTO’su Anthony Culligan’ın platformu hazırladığı ve Boston Consulting Group’un eski Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Morel’in CEO’su olduğu SETL, satın alma sonrasında Colendi’nin İngiltere merkezli ofisi haline geldi. açıklamada görüşlerine yer verilen Colendi Global CEO’su Bülent Tekmen “SETL’ı, Colendi ailesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. SETL ekibinin tamamı Colendi’ye katıldı. SETL ile birlikte bu dünyayı Web3 ile entegre etmek ve 100 milyon kullanıcıya ulaşmak üzere teknolojik iş birliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

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