Türkiye Gazetesi

Colorado merkezli oyun şirketi Incarnate Games'in başkanı Jason Allen, kelimeleri görsele çeviren yapay zeka programı Midjourney’de çizdiği resimle Colorado Eyalet Fuarı’ndaki resim yarışmasına katıldı. Fransızca ‘Théâtre D'opéra Spatial’ (Uzay Opera Tiyatrosu) adlı eser yarışmayı kazandı. Resimde gerçekten de uzay operasından bir sahneymiş gibi görünen betimlemeler bulunuyor. Ayrıca resim, sanki usta bir ressamın elinden çıkmışa benziyor. Görselde, barok tarzda bir salondaki insan figürleri, dairesel bir pencereden görünen parlak manzaranın önünde resmediliyor.

YAPAY ZEKA ÇİZDİ, GEÇİŞLERİ KENDİ YAPTI

Resmi tuvale basarak yarışmaya katılan Allen, yarışmanın dijital sanat dalında birinci olduğunu ve 300 dolarlık nakit ödülü aldığını Discord’daki ‘Sincarnate’ kullanıcı adlı hesabından duyurdu.

VICE'a konuşan Allen, resmin şekillenmesine kendisinin de yardımcı olduğunu ekledi. "Daha sonra yayınlayacağım özel bir konuyu araştırıyordum. Midjourney'i kullanarak 100'lerce görüntü oluşturdum ve haftalar süren çalışmadan sonra ilk üçünü sıraladım ve bunları tuvale yazdırdım. Midjourney ile görüntüler oluşturuyorum, Photoshop'la geçişler yapıyorum ve Gigapixel kullanarak üst kaliteye çıkıyorum.” dedi.

Midjourney'nin beta sürümü kısa süre önce Discord sunucusu üzerinden halka açılmıştı.

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