Türkiye Gazetesi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen ve 30 Ağustos günü kapılarını ziyaretçilere açan TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin beşinci gününde yarışmalarda derece elde edenlere ödüllerini verdi. Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada TEKNOFEST'e vurgu yaparak, "TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin 81 vilayetinden ve 107 ayrı ülkeden katılan 154 bin takım bünyesindeki 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bir teknoloji etkinliğinin, özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir." dedi.

Konuşmasının devamında ise Erdoğan, ülkemize böylesine iftihar verici bir markayı kazandıran T3 Vakfı ile onunla birlikte yol yürüyen tüm kurumları tebrik etti. İlk kıvılcımını İstanbul'da bir avuç gencin yaktığı bu ateşin artık tüm Anadolu'yu hatta tüm bölgeyi kuşattığını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE SİLAH ÜRETEN BİR ÜLKE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek, kendi savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretmek için yola çıktığında gençlere güvendiklerini aktardı. Ancak kimi kesimlerin küçümseyerek, gençlerin gönül dünyalarını karartarak, zihin dünyalarını karıştırarak bozgunculuk peşinde olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürjet'i imzaladı

"Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir. Dün Nuri Demirağ'a, Nuri Killigil'e, Vecihi Hürkuş'a, Şakir Zümre'ye yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik, insanımıza dayandık. Akif, 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' diyor. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik ve hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın 'Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner.' diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğumuz zaman değil seçimi kazandığımız zaman Bush, ABD'nin başkanıydı. Ziyarete gittim. Başbakan değilim. 'Hani bize İHA verecektiniz, ne oldu İHA'lar, terörle mücadele ediyoruz.' dedim. Condoleezza Rice'ı çağırdı, 'Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi?' dedi. 'Evet' dedi. 'Hemen süratle Türkiye'ye İHA'ları vereceksiniz.' dedi. Bize o zaman 48 saatte İHA'ları verdiler fakat bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayraktar Kızılelma üzerindeki imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özdemir Bayraktar'ın ruhuna Fatiha okudu. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ etkinlik alanında yer alan Bayraktar Kızılelma'yı ve Hürjet'i imzaladı.

TEKNOFEST’te yoğun ilgi… Yerli ağır makineli tüfek CANİK M2F ilk defa halkla buluştu Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, CANiK M2F ağır makineli tüfeğini ilk defa TEKNOFEST'te halkla buluşturdu. Canik M2F, TEKNOFEST’te ilgi odağı haline geldi.

Selçuk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, etkinliği ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu için "Talihsiz açıklamaları oldu" dedi.