Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile firmaların dijital dönüşümü hız kazandı. Firmalar bu dönemde uzaktan çalışmaya geçerken, iş yerlerini internete taşıyorlar. Dijital dönüşümün mimarlarından biri olan Workcube de geliştirdiği iş yazılımlarıyla web tarayıcısı üzerinden firmalara âdeta dijital ofis hizmeti veriyor. Yurt içi ve yurt dışındaki firmaların dijital dönüşümüne talip olduklarını belirten Workcube Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven “Araştırma şirketi IDC’ye göre bir firma dijitalleşmek istiyorsa 7 ana başlıkta 36 farklı yazılım kullanmak zorunda. Lojistikten insan kaynaklarına, tedarikten depo yönetimine, CRM’den dijital arşiv yönetimine, eğitimden performansa kadar müşterilerimiz 36 tane hizmetten 28’ini bizden alabiliyor. Ayrıca Google Workspace’in MENA bölgesinde yetkili dağıtıcıyız. Bu şekilde 6 farklı hizmeti verebiliyoruz. Geri kalan iki hizmet de Workcube’e entegre olabiliyor. Böylece firmaları dijitalleştiriyoruz” dedi.

1 KİŞİ DE 1 MİLYON KİŞİ DE

Workcube müşterilerinin internetin olduğu her yerde iş yapabildiğine dikkat çeken Ataseven “Workcube müşterilerinin aplikasyona ve buluta ihtiyacı yok. Tarayıcı olması yeterli. Domain adını girerek hemen iş yapmaya başlayabilirsiniz. Tek bir platformda bütün hizmetleri alabiliyorsunuz. Firmalar duyurularını buradan yapabiliyor, çalışanlar chatleşebilir. Âdeta yaşam alanı sunuyoruz. Bir kişi çalıştıran şirket de bir milyon kişiyi çalıştıran firma da bu sistemi rahatlıkla kullanabilir. Bunun için en fazla iki günlük eğitim yeterli” diye konuştu.

30 SANİYE YETERLİ

Sistemin yöneticilere büyük kolaylık tanıdığına dikkat çeken Ataseven şu bilgileri verdi: Bir CEO platform üzerinden şirketin o anki durumunu gerçek zamanlı olarak görebilir. Cep telefonundan girerek 30 saniyede o günkü banka durumunu, borç alacak durumunu, izinli çalışanları, alınan siparişleri, şube başı kârlılık oranlarını rahatlıkla görebilir. Bu müthiş bir imkân.

Türkiye’de web üzerinde hizmet veren ilk firma olduklarını dile getiren Ataseven bu şekilde şirket içi güvenlik kaygılarının da son bulduğunu söyledi. Ataseven firmalardaki güvenlik sıkıntılarının yüzde 65’inin kurum içinden kaynaklandığı, platformda ile yetki grupları oluşturarak bunun önüne geçtiklerini bildirdi.

GLOBAL OYNUYOR

İş yazılımında dünya oyuncusu olmak istediklerini dile getiren Workcube Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven “Şu an 14 ülkeden 5 binden fazla müşteriye hizmet veriyoruz. 7 hazır dil setimiz var. Chicago, Londra, Zürih, Dubai’deki ofislerimizi aktif hâle getiriyoruz. Almanya’da aktif durumdayız. Hedefimiz dünyada 100 noktaya ve 100 bin müşteriye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

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