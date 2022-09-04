Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

AYNI ANDA İKİ AYRI VİDEO ÇEKİYOR

Çinli Honor, IFA 2022’de yeni akıllı telefon modeli HONOR 70’i tanıttı. Vlog meraklıları için tasarlanan Honor 70, aynı anda hem topluluk hem de tek bir nesne, insan ya da seçili bir alana odaklanarak kullanıcıların aynı anda iki ayrı video kaydetmesini sağlıyor. Honor 70’in sahip olduğu IMX800 Sensörlü 54 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş ve makro kamera içeren güçlü çift ana kamera sistemi sayesinde yüksek kaliteli vlog’lar çekmek kolaylaşıyor.



Yeni HONOR 70

DOKUNMATİK EKRANLI KULAKLIK

JBL Tour Pro 2 kablosuz kulaklık modeli kutusunun üzerinde yer alan 1,45 inçlik dokunmatik LED ekran ile dikkat çekiyor. Bu ekranda aktif gürültü engelleme gibi fonksiyonlar kontrol edilebiliyor ayrıca gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler görülebiliyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılırken kutusu da 30 saat katkı sağlıyor.

JBL Tour Pro 2

RENK DEĞİŞTİREN BUZDOLABI

LG’nin renk değiştiren buzdolabı MoodUP ile evler canlanıyor. MoodUP, kullanıcıların kendi zevklerine ve ruh hâllerine göre LED kapıları için farklı canlı renkler seçmelerine ve müzik çalmalarına imkân tanıyor. Kullanıcılar LG ThinQ uygulaması aracılığıyla üst kapı paneli için 22 renk ve alt için 19 renk arasından seçim yaparak buzdolabının ve mutfak ortamının görünümünü değiştirebiliyor. Buzdolabı, bir akıllı telefona, tablete veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanabilen yerleşik bir bluetooth hoparlör de taşıyor.



LG MoodUP

EN ÇEVRECİ YIKAMA

Grundig, geliştirdiği en son sürdürülebilir teknolojileri Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da tüketicilerle buluşturdu. Grundig’in fuarda sergilediği FiberCatcher filtreli çamaşır makineleri mikro plastikleri yüzde 90’a varan oranda filtre ediyor. Böylece okyanuslardaki mikro plastiklere sebep olan sentetik kumaşların yıkanıp kurutulması sırasında ortaya çıkan ve sulara karışan mikrofiber oranı azaltılmış oluyor.

Evde tekno şov! Dünya devleri IFA'da yeni ürünlerini tanıttı Tüketici elektroniği fuarı IFA pandeminin ardından Berlin’de yeniden kapılarını açtı.

IFA, Berlin'de açıldı! Buzdolabı yumurta pişirirken klima fatura hesaplayacak Sürdürülebilir ve enerji tasarruflu ürünlerin damgasını vurduğu fuarda Vestel yumurta pişiren buzdolabı, fatura hesaplayan klima, yerli batarya ve pil çözümleriyle dikkatleri üzerine çekti.